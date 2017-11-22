Total Soccer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ettiğiniz oyunda futbol becerilerinizi konuşturuyorsunuz.

Kendi takımınızı kurup diğer oyuncularla karşılaştığınız oyunda stratejik taktikler oluşturmalı ve futbol bilginizi konuşturmalısınız. Ustaca dokunuşlar ile takımınızı güçlendirebileceğiniz oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Maçın kaderini değiştirecek özel yetenekler kullanabileceğiniz oyunda gerçek bir maç keyfini sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz. Futbolcuların gelişimlerine de ortak olabileceğiniz oyunda geniş bir oyun süresine sahip olabiliyorsunuz. Farklı oyun modlarıyla da dikkat çeken oyunda turnuvalara katılabiliyor ve diğer takımları dize getirebiliyorsunuz. Eğer menajerlik oyunlarını seven biriyseniz Total Soccer tam size göre bir oyun diyebilirim. Kaliteli grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken Total Soccer'ı sakın kaçırmayn. Telefonlarınızda mutlaka olması gereken Total Soccer sizleri bekliyor.

Total Soccer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.