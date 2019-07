Touch The Wall, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümleri tamamlayarak ilerleyebileceğiniz oyunda engelleri aşarak duvara dokunmaya çalışıyorsunuz. Giderek zorlaşan bölümleri tamamlamak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Touch The Wall, becerilerinizi iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz son derece keyifli bir oyun olarak tanımlayabileceğim Touch The Wall, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Touch The Wall sizleri bekliyor.

Touch The Wall oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.