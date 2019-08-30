Tropico, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz ve kendi kurallarınızı koyabileceğiniz bir mobil şehir kurma tarzı bir oyundur. Oyunda kendi kurallarınıza göre bir şehri yeniden inşa ediyorsunuz.

Stratejik hamleler yaparak ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Tropico, karayip adasının yeni liderliğini üstlenip adayı yönetebileceğiniz bir oyundur. Şehirdeki kaynakları yönetiyor ve şehri daha modern bir hale getirmek için mücadele ediyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda kolay kontroller ve gelişmiş görseller yer alıyor. Strateji oyunu oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Adanın ticaretini, siyasetini ve ekonomisini kontrol altına alıyorsunuz. Şehir kurma oyunu oynamayı seviyorsanız bu oyunu da sevebileceğinizi söyleyebilirim.

Hayalinizdeki gibi bir ülkeyi sanal olarak kurup yönetme imkanı sunan Tropico oyunu, bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkıyor. Oyunu Android cihazlarınızda oynayabilmek çin resmi olarak çıkış yapmasını beklemeniz gerekiyor. Bu yüzden ön kayıt yapmanız gerek.