Turbo Stars oyunu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve renkli bir yarış oyunudur.

Oyun kaykaylı yarışçılar arasında yapılmaktadır. Sahip olduğunuz karakter de bu yarışçılarla yarışır. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da amaç birinci olarak bitiş çizgisine ulaşabilmektir. Fakat yarış pistinde karşınıza engeller çıkmaktadır. Bu engellere çarpmadan ve rakiplerinizin hamlelerine karşı koyarak öne geçmeye çalışmalısınız. Siz de rakiplerinize bazı ataklarda bulunabilirsiniz.

Pistte karşınıza çıkan anahtarları toplamak size artı puan kazandırır. Ayrıca yine altınları toplayarak üst seviyelere çıkabilirsiniz. Havada taklalar atarak da altın kazanabilirsiniz. Oyunu birincilikle bitirin ve kral siz olun. Bölüm sonundaki ödüllerle de mutlu olun. Keyifle oynayacağınız Turbo Stars oyunu tam yarışseverlere göre bir oyun. Hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Turbo Stars oyununu ücretsiz olarak Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.