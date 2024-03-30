Redmi Note 12 Turbo Özellikleri Neler? 2024'te Alınır mı?

2023’ün bahar aylarında tanıtılan ve işlemci konusunda devrim yaratan Redmi Note 12 Turbo’nun özellikleri hala adından söz ettiriyor. Başta Hindistan’da ardından globalde ‘Poco F5’ olarak anılan cihaz, kullanışlı ekran özellikleri, batarya kapasitesi, kamera çözünürlüğü ve sunduğu depolama seçenekleri ile gündeme gelmişti. Böylece 2023 yılında alınabilecek nitelikli akıllı telefonlar arasına girmeyi başarmıştı.

Peki, Redmi Note 12 Turbo, 2024 yılında hala alınır mı? Cihazın sunduğu özellikler teknolojik açıdan yeterli mi? Gelin, birlikte bakalım.

Redmi Note 12 Turbo Özellikleri

6.67 inç OLED teknolojili 1080x2400 px FHD+ ekran

Piksel yoğunluğu 505 PPI

Ekran yenileme hızı 120 Hz

5000 mAh batarya

67 W hızlı şarj desteği

64 MP ana kamera çözünürlüğü

Üçlü arka kamera seti (64 + 8 + 16 MP)

16 MP Ön kamera çözünürlüğü

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci

Adreno 725 grafik işlemci

8-12-16 GB RAM seçenekleri

256-512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleri

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteği

Türkiye’de Poco F5 ismiyle satışta olan cihaz bu telefon ile aynı özelliklere sahip. Bu cihazın güncel satış fiyatının 18.700 – 19.000 TL bandında olduğu gözüküyor.

Redmi Note 12 Turbo 2024’te Alınır mı?

Bu soruyu cevaplarken ufak bir karşılaştırma yapmakta fayda var. 2024 yılının başında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S24’ün sunduğu özelliklere bakalım. Galaxy S24’te ekran büyüklüğü 6.2 inç, ana kamera çözünürlüğü 50 MP, batarya kapasitesi 4000 mAh ve ön kamera çözünürlüğü 12 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Yukarıdaki özelliklere baktığımızda Redmi Note 12 Turbo’nun bu kriterlerde çok daha yeni bir telefon olmasına rağmen S24’ü geride bıraktığını söyleyebiliriz. Tabi, S24’ün öne geçmeyi başardığı noktalar da mevcut ancak kritik noktalarda Redmi Note 12’nin yeterli olduğu gözle görünüyor.

Bu iki cihazın fiyatlarına baktığımızda S24, 36.000 – 38.000 TL aralığında görülüyor. Neredeyse Redmi Note 12 Turbo’nun iki katı. Her ne kadar S24 gelişmiş yapay zekâ teknolojilerine sahip olsa da temel kullanım için bu iki telefonu karşılaştırdığımızda görüyoruz ki evet, Redmi Note 12 Turbo hala tercih edilebilir bir seçenek.

Karşılaştırmak istediğimiz bir diğer cihaz ise Vivo X100 Pro. Ekran büyüklükleri yakın olsa da 6.78 inç boyutuyla X100 Pro bir adım öne geçiyor.

Kamera çözünürlüğü konusunda hala Redmi Note 12 Turbo önde çünkü Vivo bu cihazında 50 MP çözünürlük sunuyor. Ekran ve video kayıt çözünürlüğü, batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği ile Vivo X100 Pro’nun Redmi Note 12 Turbo’yu geçtiğini görüyoruz. Ancak arada devasa farklılıklar olmadığının da altını çizmek gerekiyor.

Örneğin batarya kapasitesi Note 12 Turbo’da 5000 mAh iken X100 Pro’da 5.400 mAh seviyesine çıkıyor. 67 W olan hızlı şarj desteği 100 W’a yükseliyor. İki cihaz arasındaki en önemli farkın kameralarda olduğunu söyleyebiliriz. Ön kamera çözünürlüğü iki katına yükseliyor.

Arka kamera setinde her ne kadar ana kamera Redmi Note 12 Turbo’da daha yüksek çözünürlüklü olsa da genel setin sunduğu performansı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Vivo X100 Pro henüz ülkemize gelmedi ancak yurtdışı için satış fiuyatı 1199 euro olarak belirtildi. Bu da TL olarak hesapladığımızda vergi hariç 40.000 TL’ye yakın bir rakama geliyor.

Bu bilgiler ışığında Redmi Note 12 Turbo’nun sunduğu özelliklere göre uygun bir fiyata sahip olduğunu söylemek mümkün. Redmi Note 12 Turbo, diğer adıyla POCO F5, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülmüştü. O dönem için gelişmiş özelliklere sahip olan bu cihaz gördüğümüz kadarıyla 2024 yılında da yeterliğini koruyor.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? 2024 yılında bu telefonu almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın!