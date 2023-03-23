Porsche Fiyat Listesi - 2023
Alman spor otomobil markası Porsche’nin fiyatlarını sizler için araştırdık. İşte Porsche 2023 güncel fiyat listesi!
1947 yılında kullanıcılarıyla buluşan Porsche, spor araba sektöründe öne çıkıyor. Marka ilk modellerini 1948 yılında çıkardı. İlk Porsche 911 modelini çıkaran marka kısa sürede spor arabalar sektöründe zirveye ulaştı. Konforlu ve sportif olarak şekilde tasarlanan otomobiller kullanıcılarından büyük beğeni topladı.
Porsche Fiyatları
Porsche otomobillerinin 2023 fiyat listesini şöyle açıklayabiliriz:
1. Porsche 911 Cabrio
- Porche Targa 4S 911: 17.200.000 TL
- Porsche Targa 4 GTS 911: 12.100.000 TL
- Porsche Targa S 911: 16.000.000 TL
Markanın karakterini tam anlamıyla ifade eden modeldir. Olağanüstü performansıyla dikkat çekiyor. Model şık hatları ve siluetiyle de dikkat çekiyor.
2. Porsche Boxster Cabrio
- Porsche Boxster: 3.900.000 TL
S Segment araç tipinde tasarlanmıştır. Tasarım ve teknik özellikler bakımından öne çıkan bir modeldir.
3. Porsche Panamera Hatchback
- Porsche Panemera:7.900.000 TL
- Porsche Panemera 2.9 4 Otomatik: 6.900.000 TL
- Porsche Panemera 2.9 4 E-Hybrid Otomatik: 7.700.000 TL
- Porsche Panemera 2.9 Otomatik: 6.500.000 TL
- Porsche Panemera 4 2.9 Platinum Edition: 7.400.000 TL
4. Porsche Macan SUV
- Porsche Macan 2.0 Otomatik: 3.500.000 TL
- Porsche Turbo S 2.9 Otomatik: 4.250.000 TL
Segment arazi aracı olarak biliniyor.
5. Porsche Cayenne SUV
- Porsche Cayenne 2.9 S Otomatik: 6.800.000 TL
- Porsche Cayenne 3.0 Otomatik: 5.500.000 TL
- Porsche Cayenne 4.0 Turbo S E-Hybrid: 12.500.000 TL
- Porsche Cayenne 3.0 Platinum Edition: 5.900.000 TL
- Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid: 6.450.000 TL
- Porsche Cayenne 4.0 Turbo: 9.900.000 TL
- Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid Platinum Edtion Otomatik: 6.650.000 TL
Ünlü Alman spor otomobil markasının “Cayenne SUV” modeli segment arazi aracı olarak biliniyor.
6. Porsche Taycan Sedan
- Porsche Taycan Turbo Otomatik: 5.000.000 TL
- Porsche Taycan Otomatik: 3.100.000 TL
- Porsche Taycan Turbo S Otomatik: 6.100.000 TL
- Porsche Taycan GTS Otomatik: 4.300.000 TL
- Porsche Taycan 4S Otomatik: 3.500.000 TL
“Taycan Sedan”, F segmentinde biraraçtır. Bu model için tam bir spor araba tabiri kullanılabilir.
7. Porsche Cayman Coupe
- Porsche GT4 RS Cayman Otomatik: 10.000.000 TL
- Porsche Cayman 2.0 Manuel 6 Vites/Arkadan İtiş: 3.500.000 TL
- Porsche GT4 Cayman 4.0 Manuel: 6.800.000 TL
S segmentinde araç tipi olarak biliniyor.
8. Porsche 911 Coupe
- Porsche GT3 911 GT3 Otomatik: 12.300.000 TL
- Porsche Carrera 4S 911 Otomatik: 10.100.000 TL
- Porsche Turbo S 911 S Otomatik: 15.200.000 TL
- Porsche Carrera 4 GTS 911 Otomatik: 11.500.000 TL
Porsche 911 Coupe diğer modellere kıyasla tam anlamıyla markanın DNA’sını yansıtıyor. Karakteristik özellik ve şekliyle dikkat çekmektedir.
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