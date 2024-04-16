Şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi Redmi Turbo 3 özellikleri ve fiyatı nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alan telefon iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Geçtiğimiz yıl Redmi Note 12 Turbo modeli piyasaya sürülmüştü. 10 Nisan 2024 tarihinde ise Redmi Turbo 3 isimli yeni akıllı telefon tanıtıldı. Peki, yeni cihazda hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Xiaomi Redmi Turbo 3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus

: Corning Gorilla Glass Victus İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 90W

: 90W Yazılım : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Boyut : 160,5 x 74,4 x 7,8 mm

: 160,5 x 74,4 x 7,8 mm Ağırlık: 179 gram

En iyi fiyat performans telefonlar arasında yer alan Redmi Turbo 3'ün arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Arka kameralar 4K ve 1080p video kaydı yeteneğine sahip. Telefonun ön yüzeyinde 20 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera 1080p video kaydı yapabiliyor. Peki, üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Redmi Turbo 3 ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Redmi Turbo 3 Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 1.999 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 18.204 TL)

: 1.999 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 18.204 TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama : 2.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 20.936 TL)

: 2.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 20.936 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama : 2.499 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 22.758 TL)

: 2.499 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 22.758 TL) 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 2.799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 25.490 TL)

Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Turbo 3 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.