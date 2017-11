Turn Right, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda reflekslerinizi konuşturarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil oyun olan Turn Right, reflekslerinizi kullanarak oynayabileceğiniz bir oyundur. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda küçük bir dikdörtgeni kontrol ediyor ve sadece sağa dönerek ilerliyorsunuz. Minimalist grafikleriyle de dikkat çeken oyunda hızlı bir şekilde ilerliyorsıunuz. Pistin kenarlarına değmeden ilerlemeniz gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Son derece zevkli bir deneyim sunan oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Basit kontrol mekanizmasına da sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Can sıkıntınızı girebileceğiniz bir mobil oyun olan Turn Right, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Arkadaşlarınızla online bir şekilde de oynayabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sınıyorsunuz.

Turn Right oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.