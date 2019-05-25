tv100 uygulamasıyla Android cihazlarınızdan son dakika haberlerini takip edebilir, canlı yayını seyredebilirsiniz.

Yayın hayatına geçtiğimiz günlerde başlayan ve dikkat çekici programlarıyla öne çıkan tv100’ün resmi mobil uygulaması ile son dakika haberlerinden anında haberdar olabiliyor, canlı yayınları dilediğiniz her yerden takip edebiliyorsunuz. Gündem, dünya, siyaset, spor, ekonomi, magazin, teknoloji, sağlık ve yaşam gibi kategorilerde güncel haberlere yer veren tv100 uygulamasında, köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabilirsiniz.

tv100 yayın akışını da inceleyebileceğiniz tv100 uygulamasında, dilediğiniz her yerden canlı yayınları seyredebilmeniz de mümkün. Okan Bayülgen, Emre Buga, Hilal Ergenekon, Ceren Akdağ, Yasemin Erbil, Murat Güloğlu, Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil gibi tanınmış isimlerin programlarını takip edebileceğiniz tv100 uygulamasında hava durumunu da inceleyebilirsiniz.