Samsung TV Plus Nedir? Ne İşe Yarar?

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve televizyon üreticilerinden biri olan Güney Koreli şirketin Samsung TV Plus isimli bir hizmeti de bulunuyor. Peki, Samsung TV Plus nedir? Bu yazıda insanların keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyan çevrim içi hizmete dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Güney Kore merkezli Samsung akıllı telefon, tablet, televizyon gibi elektronik cihazların yanı sıra TV Plus hizmetiyle de ön plana çıkıyor. Peki, akıllı televizyon, web, akıllı telefon ve tablet üzerinden erişilebilen online hizmet tam olarak ne işe yarıyor?

Samsung TV Plus Nedir?

Samsung TV Plus, herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilen yayın hizmetidir. Çevrim içi hizmette haber, oyun, komedi, müzik ve spor dahil olmak üzere çeşitli türlerde yayın yapan 200'den fazla TV kanalı bulunuyor. Bunların yanı sıra film ve TV programı gibi içerikler de mevcut.

Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'de deneysel amaçlı kullanıma sunulan yayın servisinin, yaklaşık bir yol boyunca geri bildirimler analiz edildikten sonra faaliyet göstermesine devam etmesine karar verildi.

Akıllı televizyonlarda TV Plus ile büyük bir başarının altına imza atan şirket, hizmeti 2020 yılında Galaxy akıllı telefon ve tablet modellerine de sundu. 2021 yılında ise hizmetin web sürümü kullanıma sunuldu. Peki, Samsung TV Plus Türkiye'de hizmet veriyor mu?

Samsung TV Plus Hangi Ülkelerde Var?

ABD

İsveç

İtalya

Fransa

İrlanda

İsviçre

İspanya

Tayland

Kanada

Belçika

Brezilya

Almanya

Avusturya

Danimarka

Avustralya

Finlandiya

Hindistan

Meksika

Norveç

Hollanda

Portekiz

Güney Kore

Lüksemburg

Birleşik Krallık

Samsung TV Plus isimli yayın servisinin sunulduğu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Belçika, Finlandiya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Kore, Kanada, İrlanda, Almanya, Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsveç, Lüksemburg, Norveç, Hindistan ve Yeni Zelanda, İsviçre, Fransa, İtalya, Danimarka, Brezilya ve Avustralya, yer alıyor.

Mobil uygulamaya ise Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, İspanya, Avusturya, İsviçre, Kanada, Birleşik Krallık ve Almanya üzerinden erişilebiliyor.

Samsung TV Plus Neler Sunuyor?

Yayın servisinde komediden habere oyundan eğlenceye müzikten spora kadar çeşitli türlerde çok sayıda kanal bulunuyor. Bu kategoriler arasından istenilen TV kanalı kolayca açılıp izlenebiliyor. Hell’s Kitchen, The Hotel Inspector ve Ice Road Truckers dahil olmak üzere pek çok içeriğe de ulaşılabiliyor.

Hizmette yer alan kanalları ve içerikleri izlemek için Samsung Account oluşturma ile ilgili bir zorunluluk yok ancak üye girişi yapılarak izlemeye devam etme, favori kanallar, kanalları düzenleme gibi avantajlardan yararlanılabiliyor.