Apple tvOS 17 Özellikleri Nelerdir?

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) teknoloji devi markanın telefon, bilgisayar, tablet ve saat modelleri ile uyumlu, en yeni sürümler tanıtıldı. Apple TV kullanıcıları için ise bu konferansta tvOS 17 sürümünün detayları anlatıldı.

Yepyeni özelliklere sahip olan tvOS 17, Apple TV’yi çok daha fonksiyonel ve kullanışlı bir cihaz haline getiriyor olacak. İnteraktif uygulamaların yer aldığı bu sürüm ile sıradan bir akıllı TV’den çok daha fazlası haline gelen Apple TV’de ne gibi yenilikler bizi bekliyor derseniz; işte, Apple tvOS 17 hakkındaki detaylar...

Apple tvOS 17 ile Gelen Yeni Özellikler Neler?

Yenilikçi, sade ve şık arayüz tasarımı

Facetime ile görüntülü konuşma

Video konferans kullanımı

Denetim merkezinde yapılan yenilikler

Gelişmiş diyalog özelliği

Dolby Vision 8.1 desteği

Yerel VPN desteği

Remote Controller

Apple Fitness +, Arcade ve Music geliştirmeleri

1- Yenilikçi, Sade ve Şık Arayüz Tasarımı

Apple tvOS 17 yeni bir arayüz tasarımı ile karşımıza çıkıyor. iPad’e benzer bir görünüme kavuşan arayüz, televizyonlarda daha kullanışlı bir deneyim vadediyor. Sade ve şık bir tasarıma sahip bir işlem menüsü tvOS 17’de sizleri bekliyor.

2- Facetime ile Görüntülü Konuşma

Apple tvOS 17’nin FaceTime desteği ile Apple TV kullanıcıları sevdikleriyle televizyon üzerinden görüntülü olarak konuşabiliyor olacak. Bunun için iPhone ya da iPadl’inizi kablosuz bağlantı ile Apple TV’ye bağlamanız yeterli. Böylece cihazınızdaki görüntüyü televizyon ekranına yansıtabileceksiniz.

Facetime görüşmelerinde kamera kullanımı ise iPhone / iPad üzerinden gerçekleşecek. tvOS 17’yi kullanmaya başladığınızda bu özellik sayesinde Apple TV üzerinden direkt olarak aramalarınızı yapabilecek, iPhone/ iPad’de başlayan görüntülü konuşmalarınızı Apple TV ekranına aktarabileceksiniz.

3- Video Konferans Özellikleri

tvOS 17 sayesinde Apple TV’de yeni video konferans özelliklerinin da yer alacağı belirtiliyor. Cisco, Zoom gibi uygulamaların Apple TV’lerde kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

Online eğitimlerinizi, iş toplantılarınızı geniş bir televizyon ekranından yürütmenize yardımcı olacak bu teknoloji Apple’ın geliştirdiği yeni tvOS sürümü sayesinde evinize, hatta oturma odanıza kadar gelmiş oluyor.

4- Denetim Merkezinde Yapılan Yenilikler

tvOS 17 ile cihazın denetim merkezine de yenilikler geliyor. Bu yenilikler sayesinde kullanıcılar eski sürümler ile karşılaştırdığımızda daha kişiselleştirilmiş bir deneyime sahip olabilecek.

5- Gelişmiş Diyalog Özelliği

Gelişmiş diyalog özelliği Apple TV’de arka plandaki sesler ile diyalogları birbirinden ayırmayı hedefliyor. Böylece konuşmaları daha net bir şekilde duyabileceğimiz bu yeni sürümde film ve video izlemek daha keyifli hale geliyor.

6- Dolby Vision 8.1

Sinematik bir görüntü deneyimi sağlayan Dolby Vision 8.1 desteği tvOS 17’de sunulan yenilikler arasında sıralanıyor. Dinamik ve heyecan verici görüntü özellikleri ile film ve TV programlarını izlerken maksimum verim elde edilmesi hedefleniyor.

7- Yerel VPN desteği

Apple TV’lere tvOS 17 ile gelecek olan yerel VPN desteği kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. Apple’ın iPhone, iPad gibi cihazlarında mevcut olan bu özellik sayesinde Apple TV üzerinden ülkenizde yayınlanmayan dizileri izleme imkânınız olacak.

Siber güvenlik açısından da etkili çözümler sunan bir özellik olduğu için yerel VPN desteği tvOS 17 ile gelen en fonksiyonel yenilikler arasında değerlendiriliyor.

8- Remote Controller ile Siri Remote’a Kolay Erişim

Apple TV kullanıcıları tvOS 17 güncellemesinin ardından evde televizyon kumandasını kaybetmekten endişe etmiyor. Neden mi? Çünkü bu sürümde remote controller özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde kumandanın konumunu tespit etmeniz mümkün hale geliyor.

9- Apple Fitness+, Arcade ve Music

Apple Fitness ve Apple Arcade servisleri tvOS 17 ile birlikte evdeki en büyük ekrana taşınıyor. Artık Apple TV kullananlar, bu uygulamaları televizyonlarında kullanılabilecek. Apple Music

Uygulaması ise yeni sürümde süreklilik kamerası ile çalışıyor olacak. Bu sayede Apple Music ile istediğiniz şarkıyı dinleyip seslendirirken kendinizi ekranda görebilir, karaoke partilerinizde Apple TV ile barkovizyon etkisi yaratabilirsiniz.