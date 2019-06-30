İskambil kağıtları aracılığı ile birbirinden eğlenceli birçok şans oyununu oynayabileceğiniz ve rakiplerinizi yenerek puan toplayabileceğiniz Ultimate Cribbage, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Sade ve anlaşılır grafikleri sayesinde kolaylıkla oynayabileceğiniz ve mantığını hemen kavrayabileceğiniz bu oyunda amaç, çeşitli kurallardan oluşan bir dizi kart oyunu ile rakiplerinize meydan okumak ve şansınızı kullanarak oyunlarda zafere ulaşmaktır. Onlarca klasik kart ve masa oyunlarından dilediğinizi seçebilir ve hünerlerinizi sergileyebilirsiniz. Farklı zorluk dereceleri ile kendinizi test edebilir ve gelişerek ilerleyebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı iskambil oyunu yer almaktadır. Her oyunun kendine has kuralları ve stratejileri bulunmaktadır. 12 farklı zorluk seviyesinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve kimin daha şanslı olduğunu diğer oyunculara gösterebilirsiniz. Sürükleyici şans oyunları ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir kağıt oyunu sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Ultimate Cribbage, mobil alanda kağıt oyunları arasında kendisine yer bulan kaliteli bir yapımdır.