Epic Games'in Ücretsiz Oyunu: Dakar Desert Rally

Epic Games tarafından bazı oyunlar düzenli olarak kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bunlardan birisi de Dakar Desert Rally oldu. Normalde 600 TL’nin üstünde bir satış fiyatına sahip olan oyun, ücretsiz olarak Epic Games Store’dan alınabiliyor.

Yarış oyunlarını sevenler bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Peki, Dakar Desert Rally oynunun konusu nedir? Nasıl oynanır? İşte, oyun hakkında öne çıkan detaylar!

Dakar Desert Rally Oyunu Konusu

Saber Porto imzalı bu oyunun ana teması arazi yarışları olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Insurgency: Sandstorm ve World War Z oyunları ila adını duyuran geliştirici firma bu sefer ralli yarışlarını hedef alıyor.

Oyun içinde motosiklet, kamyonet, otomobil, jip gibi farklı araç seçenekleri ile maceraya atılma şansınız var. Arazi simülasyon oyunlarını seviyorsanız mutlaka bu oyuna bir şans vermenizi öneriyoruz.

Tek ve çok oyunculu farklı mod seçenekleri sunan Dakar Desert Rally’de adından da anlaşılacağı üzere çölde yapacağınız eşsiz ralliler sizi bekliyor. Bu esnada sunulan manzaralar ise son derece gerçekçi ve etkileyici.

Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda ise cihazınızın aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekiyor.

Dakar Desert Rally Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: AMD FX-6300 / Intel Core i5-2300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 – 4 GB / NVIDIA GeForve GTX 1050 Ti – 4 GB

Hafıza: Min. 50 GB boş alan

DirectX: Sürüm 12

Oyun için gerekli olan minimum gereksinimler bu şekilde. Daha iyi performans için ise Intel Core i7-4790k veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci öneriliyor. Benzer şekilde 16 GB RAM olması, NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) veya AMD Radeon RX5700 (8 GB) ekran kartı kullanılması tavsiye edilen kriterler arasında yer alıyor.

Dakar Desert Rally Nasıl Oynanır?

Tek oyunculu safari deneyimi için çevrimdışı mod seçeneği sunuluyor. Bitmek bilmeyen arazilerde seçtiğiniz araçla keşfe çıkabileceğiniz bu mod kafa dağıtmak isteyenler için birebir.

Bunun yanında çok oyunculu yarışlar için ise çevrimiçi modu tercih etmeniz gerekiyor. Rakiplerinizle kıyasıya yarış yapabileceğiniz çöllerde kendinizi eşsiz maceraların içinde bulabilirsiniz.

Epic Games üzerinden bu oyunu indirmek için uygulama üzerinden oyunla ilgili menüye gelip ‘yükle’ ya da ‘sepete ekle’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

‘Sipariş ver’ dedikten sonra yönlendirmeleri izleyerek oyunu Epic Games hesabınıza kolayca indirebilir, Dakar Desert Rally ile arazi yarışlarının tadını çıkarabilirsiniz.

Siz bu oyunu nasıl buldunuz? Daha önce hiç oynamış mıydınız? Epic Games’ten ücretsiz indirme fırsatını yakaladınız mı? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın!