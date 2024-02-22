Epic Games'in Ücretsiz Oyunu: Dakar Desert Rally
Epic Games'te ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan ralli oyununu keşfedin! İşte, Dakar Desert Rally hakkında bilmeniz gerekenler!
Epic Games tarafından bazı oyunlar düzenli olarak kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bunlardan birisi de Dakar Desert Rally oldu. Normalde 600 TL’nin üstünde bir satış fiyatına sahip olan oyun, ücretsiz olarak Epic Games Store’dan alınabiliyor.
Yarış oyunlarını sevenler bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Peki, Dakar Desert Rally oynunun konusu nedir? Nasıl oynanır? İşte, oyun hakkında öne çıkan detaylar!
Epic Games İndirme Hızı Artırma Nasıl Yapılır?
Epic Games indirme hızı artırma yolları, popüler dijital oyun mağazasından satın aldığı oyunu indirirken sorun yaşayan oyuncular tarafından merak ediliyor.
Dakar Desert Rally Oyunu Konusu
Saber Porto imzalı bu oyunun ana teması arazi yarışları olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Insurgency: Sandstorm ve World War Z oyunları ila adını duyuran geliştirici firma bu sefer ralli yarışlarını hedef alıyor.
Oyun içinde motosiklet, kamyonet, otomobil, jip gibi farklı araç seçenekleri ile maceraya atılma şansınız var. Arazi simülasyon oyunlarını seviyorsanız mutlaka bu oyuna bir şans vermenizi öneriyoruz.
Tek ve çok oyunculu farklı mod seçenekleri sunan Dakar Desert Rally’de adından da anlaşılacağı üzere çölde yapacağınız eşsiz ralliler sizi bekliyor. Bu esnada sunulan manzaralar ise son derece gerçekçi ve etkileyici.
Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda ise cihazınızın aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekiyor.
Dakar Desert Rally Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: AMD FX-6300 / Intel Core i5-2300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 – 4 GB / NVIDIA GeForve GTX 1050 Ti – 4 GB
- Hafıza: Min. 50 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 12
Oyun için gerekli olan minimum gereksinimler bu şekilde. Daha iyi performans için ise Intel Core i7-4790k veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci öneriliyor. Benzer şekilde 16 GB RAM olması, NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) veya AMD Radeon RX5700 (8 GB) ekran kartı kullanılması tavsiye edilen kriterler arasında yer alıyor.
Ücretsiz Yarış Oyunu RaceRoom Racing Experience
RaceRoom Racing Experience eğer gerçekçi bir yarış deneyimi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz simülasyon türünde bir yarış oyunudur.
Dakar Desert Rally Nasıl Oynanır?
- Tek oyunculu safari deneyimi için çevrimdışı mod seçeneği sunuluyor. Bitmek bilmeyen arazilerde seçtiğiniz araçla keşfe çıkabileceğiniz bu mod kafa dağıtmak isteyenler için birebir.
- Bunun yanında çok oyunculu yarışlar için ise çevrimiçi modu tercih etmeniz gerekiyor. Rakiplerinizle kıyasıya yarış yapabileceğiniz çöllerde kendinizi eşsiz maceraların içinde bulabilirsiniz.
- Epic Games üzerinden bu oyunu indirmek için uygulama üzerinden oyunla ilgili menüye gelip ‘yükle’ ya da ‘sepete ekle’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
- ‘Sipariş ver’ dedikten sonra yönlendirmeleri izleyerek oyunu Epic Games hesabınıza kolayca indirebilir, Dakar Desert Rally ile arazi yarışlarının tadını çıkarabilirsiniz.
2024 Yılının En İyi Yarış Oyunları (PC)
Bilgisayar platformu için geliştirilen çok sayıda yarış oyunu bulunuyor. İster Dirt Rally 2.0 oyununda çamurlu pistlerde mücadele edebilir ister Forza Horizon 5'te açık dünya yarış oyununun tadını çıkarabilisiniz.
Siz bu oyunu nasıl buldunuz? Daha önce hiç oynamış mıydınız? Epic Games’ten ücretsiz indirme fırsatını yakaladınız mı? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın!
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