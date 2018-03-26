Umiro, ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley’in etkileyici mimarilerini karşımıza çıkaran kaliteli bir mobil oyun. Bulmaca yönü ağır basan ilerlemeli oyunları sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm yapımda Huey ve Satura adında iki karakterin dünyasına giriş yapıyoruz. Labirentler, kafa karıştırıcı mimarilerle süslü bu dünyada Umiro dünyasına rengi geri getirmek için bulunuyoruz.

Monument Valley serisini beğendiyseniz, Android platformunda yeni indirilmeye açılan bulmaca oyunu Umiro’ya telefonunuza mutlaka indirmelisiniz. El yapımı, üzerinde düşünülerek hazırlandığını başından belli eden 40 seviye ile saatlerce süren oynanış sunan Umiro’da amacımız oyuna adını taşıyan dünyayı eski rengine büründürmek. Bunu başarabilecek iki karakter olan Huey ve Satura’nın birlikte hareket etmesi gerekiyor. İki korkusuz okul arkadaşına kutsal kristalleri bulmalarına, hafızalarını geri kazanmalarına, gizemi aydınlatmalarına yardımcı oluyoruz.