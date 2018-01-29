UVLens uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan güneşin zararlı ışınlarından korunmak için bilgilendirmeler alabilirsiniz.

Ultraviyole ışınları ya da diğer adıyla morötesi ışınlar, yaz aylarında sıklıkla adını duyduğumuz ve güneşten yayılarak cildimize zarar verebilen ışınlardır. Çoğu insan ultraviyole ışınlarının sadece yaz aylarında zararlı olduğunu düşünse de, kış aylarında da bu ışınlardan korunmak büyük önem taşıyor. Gözler ve cilt için zararlı olan bu ışınlardan korunmak için giyilen kıyafetin kumaşına dikkat etmek ve güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Bir başka çözüm yolu da UVLens uygulamasından geliyor. Uygulamada kendi profilinizi oluşturarak ten rengi, yaş ve cinsiyet bilgilerini girdikten sonra sizin için uygun saatleri daha kolay bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.

UVLens uygulamasını başlattığınızda güneşin mevcut konumuna göre dışarı çıkıp çıkmayacağınız konusunda bilgilendirme alabiliyorsunuz. Ekrandaki saat üzerinden renk skalasını takip ederek zararlı ışınların seviyesini kontrol edebilir, ekranın tam ortasındaki ateş simgesinden de fikir edinebilirsiniz. Ana ekran widget’larıyla da güneşin durumunu kontrol edebileceğiniz UVLens uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.