Mobil platformda oyunculara Super Mario serisini hatırlatacak olan Viral Firar ile ilerlemeye dayalı bir oynanış bizleri bekliyor olacak. 4 farklı karakterin yer aldığı yapımda oyuncular birbirinden farklı engellere takılmadan ilerlemeye çalışacak ve eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Engellerle dolu yolculuğumuzda tıpkı Super Mario gibi bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Erkek ve dişi karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular karakterlerini geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler. Çeşitli zıplama ve saldırı mekaniklerinin yer aldığı yapımda oyuncular farklı atmosfer ile karşılaşacak ve özgün müzikleri deneyimleyebilecekler.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan Viral Firar Android platformuna özel olarak geliştirildi. Stratera Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapım tamamen ücretsizdir.