TikTok'ta Viral Olan Yapay Zeka ile Vesikalık Fotoğraf Nasıl Oluşturulur?

TikTok’ta yapay zekâ desteği ile kendinize veya sevdiklerinize ait sıra dışı vesikalık ve portre fotoğraflar elde edebileceğiniz bir efekt bulunuyor. Bu efekt o kadar viral oldu ki TikTok kullanıcılarının bu efekt ile paylaştığı milyonlarca içerik keşfete düşmeyi başarıyor.

Günlük hayattaki herhangi bir anınızı yapay zekâ desteğiyle yeniden yorumlayan efekt, yüzünüzü anlık selfie şeklindeki fotoğraflarınızdan bambaşka karakterlere ustalıkla taşıyor. Böylece avatar tarzında, kreatif portre görseller elde etme imkânınız oluyor.

İşte, hızlı bir şekilde viral olan TikTok yapay zekası ile çalışan o meşhur portre efekti hakkındaki tüm detaylar!

TikTok’ta Trend Olan Yapay Zekâ Portre Efekti Nasıl Kullanılır?

İlk olarak TikTok hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Paylaşım kısmına geldiğinizde ön kamera açıkken efektler bölümüne giriş yapmalısınız.

Efektler arasından ilgili filtreyi bulmak için arama çubuğuna ‘yapay zekâ portre’ yazmanız gerekiyor.

Efekte tıklayıp alt kısımda yer alan ‘bu efekti kullan’ butonuna basmalısınız.

Bu butona bastıktan sonra ön kamera açılıyor olmalı.

Açılan ekranda orta kısımda yer alan işaretli bölgeye yüzünüzü net bir şekilde denk getirin.

Efekt, kendiliğinden o anki görüntünüze uygun, sıra dışı bir portre tasarlayacak.

Yapay zekâ desteğiyle oluşturduğunuz bu görseli isterseniz TikTok’ta paylaşarak trende ayak uydurabilirsiniz.

Oluşturduğunuz görseli kaydedip daha sonra da kullanabilirsiniz.

TikTok’ta Efektler Nasıl Bulunur?

TikTok’ta önceden üretilip uygulamaya yüklenmiş çeşitli efektleri bulmanız mümkün. Bu efektleri kullanarak farklı görsel özelliklere sahip fotoğraf ve video içerikleri üretebilirsiniz.

Dilerseniz kendiniz de TikTok için yeni bir efekt tasarlayabilirsiniz. Hatta TikTok bu tarz efektler için kullanıcılarına ödeme yapan bir platform. Ancak üretilen efektlerin belli bir popülariteye ulaşması gerekiyor.

Peki, kendi ürettiğiniz veya başkalarına ait efektleri nasıl bulabilirsiniz? Trend olan efektler nereden bulunur? diye merak ediyorsanız, öncelikle yeni gönderi oluşturma kısmına girmelisiniz. Bu kısımda kamera açıkken sol alt tarafta yer alan ‘efektler’ butonuna basmalısınız.

İlk başta sıralanan efektler arasında trend olan seçenekler ve sizin kaydettiğiniz efektler bulunacaktır. Bunların haricinde adını bildiğiniz bir efekti aramak için ise yine ‘efektler’ kısmındaki arama çubuğuna ilgili efektin adını yazmanız yeterli oluyor.

Diyelim ki efektin adını bilmiyorsunuz ama bu efektle yapılan içerikler sık sık karşınıza çıkıyor. Bu durumda ilgili içeriği izlerken göreceğiniz efekte tıklayıp efekt menüsüne giderek beğendiğinizi kaydedebilirsiniz. Kaydedilen efektleri de istediğiniz zaman içeriklerinizde kullanabilirsiniz.