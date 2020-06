Who Lite — Sesli, Görüntülü Sohbet, popüler arkadaşlık sitesi olarak bilinen Who’nun mobil uygulaması. Anonim olarak sesli ve görüntülü sohbet edip yeni insanlarla tanıştığınız bir sosyal uygulama Who. Who Lite indirme boyutu ufaktır, Android telefonunuzda az yer kaplar ve hızlıdır.

Who, yeni insanlarla tanışmanın kolay ve eğlenceli bir yolu. Who Lite, WHO’nun daha hafif ve daha hızlı bir versiyonu. Telefonunuzda kapladığı alan daha az, indirmesi daha hızlı ve Who’nun klasik özelliklerini daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yeni insanlarla tanışmak, arkadaş bulmak için tek yapmanız gerekense uygulamayı indirmek, Başla butonuna basmak. Telefonda rastgele birisiyle konuşmaya başlıyorsunuz. Karşınızdaki kişi kim olduğunuzu bilmiyor. 30 saniye sonra kamera açılıyor ve artık görüntülü olarak konuşmanızı sürdürüyorsunuz. Konuşma sarmazsa yapmanız gereken Geç’e basmak. Bu durumda otomatik olarak başka kişiyle eşleşiyorsunuz.

Who Lite Android Arkadaş Bulma Uygulaması