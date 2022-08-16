Snapchat Sohbet Kaydetme Nasıl Yapılır?

Snapchat sohbet kaydetme ile mesajlar daha sonra okunmak kaydıyla saklanabilir. Snapchat diğer sosyal medya platformlarındaki gibi mesajları saklamaz. Kullanıcı sohbet ekranından ayrıldığı anda mesajlarda otomatik silinir. Snapchat kullanıcıları bazen arkadaş grupları ya da arkadaşlarıyla önemli konuşmalar yapabilir. Bu önemli konuşmaların kayıt altına alınması kullanıcı için çok önemlidir. Yazımızda Snapchat’te kaydetme nasıl yapıldığı hakkında bilgi vereceğiz. İşte detaylar…

Snapchat Sohbet Kaydetme

Snapchat sohbetleri birkaç adımda otomatik olarak kaydedilebilir. Snapchat sohbet kaydetme adımlarını şöyle sıralayabiliriz;

Kaydedilen mesajların olduğu sohbet kutusu öncelikle açılmalıdır,

Sohbet kutusu; üst tarafta yer alan arama bölümüne grup veya kişinin adı yazılarak bulunabilir,

Kayıt altına alınan mesajların tümü gri renktedir. Bu kısımda kaydedilmek istenen mesajlar seçilir.

Snapchat’te mesajların kaydedilmesi için uygulamanın son sürüm olması gerekiyor. Snapchat mesajı kaydedildikten sonra sohbet içerisinde tüm kullanıcılar mesajları görebilir. Ancak Snapchat sohbet kaydetme işlemi sonlandırıldığında mesajlar görünmez. Snapchat mesajı kaydedilmediği halde gri renkteyse ve sohbetten çıkıldığında da görülüyorsa başka kişi tarafından kaydedilmiştir. Başkasının yaptığı sohbet kaydetme işlemi iptal edilemez.

Snapchat Sohbet Kaydetme 24 Saat

Snapchat sohbet kaydetme işlemi sadece 24 saatlik yapılabilir. Snapchat sohbet kaydetme 24 saat için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Snapchat uygulamasının en son sürümünün yüklü olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Snapchat uygulaması açılıp, sol alt simge üzerindeki “Sohbet” bölümüne tıklanmalıdır.

“Sohbetler” kısmından kaydedilmek istenen arkadaşın konuşmalarına gidilir.

Sol üstte yer alan avatara dokunulur.

Açılan ekranda arkadaşların konumu sorulur.

İlk sağ üstteki üç noktaya tıklanıp sonrasında “Sohbetleri Sil” butonu seçilmelidir.

“İzlemeden 24 Saat Sonra” ve “İzlemeden Sonra” şeklinde iki seçenek mevcuttur. Bu iki seçenek arasından “İzlemeden 24 saat Sonra” olana tıklanıp işlem tamamlanmalıdır.

Snapchat’te 24 saat sohbet kaydetme işlemi için başka bir yöntem daha vardır. Bu yöntemdeyse; konuşmanın üzerine basılı tutulup arkasından “Diğer” seçeneğine tıklanmalıdır. Daha sonra sohbetlerin ne zaman silineceğini belirten ekran açılır. Buradan kullanıcı kendine uygun olan seçeneğe tıklayabilir.

Snapchat Silinen Mesajlar Nasıl Geri Alınır?

Snapchat sohbet kaydetme işlemi yanında silinen sohbetlerin nasıl geri alınacağı konusu da çok merak ediliyor. Snapchat’te silinen mesajlar için aşağıda sıraladığımız adımları takip edebilirsiniz;

Laptop ya da masaüstü bilgisayar açılıp USB yıldırım kablosuyla Android telefona bağlanmalıdır.

Android telefonla laptop ya da masaüstü bilgisayarın bağlantısı kurulmasının ardından Android’in içeriğine ulaşılabilir. Android cihaz içerisindekiler bağlantı sağlanan laptop ve masaüstü bilgisayarda görüntülenir.

Tüm veri, dosya ve klasörlerin görüntülendiği telefonun Dahili Deposuna giriş yapılmalıdır.

Ekran üzerindeki seçeneklerden “Android” olana tıklanır.

Android klasörleri ekranda görüntülendiğinde “data” kısmına basılır.

“com. Snapchat.android” kısmına tıklandığında Snapchat’teki mesajlara ulaşılabilir.

Snapchat mesajları geri getirme için başka bir yöntem daha vardır. Dumpster uygulaması ile Snapchat’teki silinen mesajlar geri getirilebilir. Dumpster uygulamasını aşağıdaki Dumpster İndir butonundan yükleyebilirsiniz.

Snapchat ST Ne Demek? ST Nasıl Yapılır?