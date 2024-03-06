Instagram’da Grup Sohbeti Nasıl Oluşturulur?

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, birçok özelliğe sahip. Bu özellikleriyle kullanıcı sayısını her geçen gün daha çok artırıyor. Çünkü kullanıcılarına birbirleriyle iletişim kurma avantajı sunuyor.

Özellikle kullanıcılar, Instagram’da grup sohbeti oluşturarak birbirleriyle birçok konuda iletişime geçebilir. Biz de bu yazımızda Instagram grup sohbeti oluşturma tekniklerinden bahsedeceğiz.

Instagram Grup Sohbeti Oluşturma

Instagram grup sohbeti, birden fazla platform kullanıcısının birbirine aynı anda mesaj atmasını sağlayan bir özelliktir. Grup sohbetinin oluşturulabilmesi için kullanıcıların birbirini takip etmesine gerek yok. Kullanıcılar grubu kurduktan sonra adlandırıp devamlı olarak bu özelliği kullanabilirler.

Instagram sohbet grubu kurma için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Instagram’ın mobil uygulaması açılır.

Sohbet ekranına giriş yapılarak ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Yeni Mesaj” butonuna tıklanır.

Mesaj göndermek istenilen Instagram kullanıcıları seçilir.

Sağ üst köşede yer alan “Sohbet” butonuna tıklanarak kullanıcılar dilerse grubu adlandırabilir.

Yukarıdaki adımların ardından grup sohbeti oluşturulmuş olacak.

Aynı işlemler, Instagram’ın web sitesinden de gerçekleştirilebilir. Instagram’da grup oluşturulduktan sonra istenilen zamanda silinebilir. Aynı zamanda grup yöneticisi tarafından gruba kişiler eklenip çıkarabilir.

Instagram Sohbet Grubu Oluşturma Avantajları

Instagram’ın sohbet grubu özelliği kullanıcılara birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir;

Grup sohbetine katılacak kişiler sadece Instagram kullanıcılarından oluşur.

Kullanıcılara ait telefon numarası gibi özel bilgiler paylaşılmaz.

Toplu gerçekleştirilen görüntülü ve sesli görüşmeler için çok uygundur.

Bildirimler özelleştirilebilir.

Instagram gönderilerini başka hesaplarla çok paylaşan kişiler için ideal bir özelliktir.

Instagram’ın grup sohbeti özelliği, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına benzer şekilde çalışıyor. Mesajlaşma uygulamalarındaki gibi grup içerisinde ses kayıtları, metin mesajları, GIF ve çıkartmalar gönderilebiliyor. Ayrıca gruptaki kişiler, toplu olarak görüntülü aramada yapabilir.

Instagram Grubuna Arkadaş Ekleme

Instagram grup sohbeti oluşturma işleminin ardından gruba kişiler eklenebilir. Instagram sohbet grubuna arkadaş ekleme işlemleri şu şekildedir;

Instagram’ın mesaj simgesine tıklanır.

Değişiklik yapılmak istenen grubun üzerine tıklanır.

Grup adına tıklandıktan sonra üye listesine gidilir.

“Arkadaş Ekle” butonuna tıklanarak arkadaşların grubun bildirimini alarak gruba davet yoluyla katılmaları sağlanır.

Instagram’da grup sohbeti oluşturan kişi, grubun kurulma amacına uygun olarak çeşitli kurallar belirleyebilir.

Instagram’da Grup Sohbetini Sonlandırma

Instagram grup sohbeti oluşturma özelliği istenildiği zaman iptal edilebilir. Instagram grup sohbeti sonlandırma şu şekilde yapılır;