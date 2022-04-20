Sevdiğinize açılmak, arkadaşınıza şaka yapmak ya da bu tür benzer amaçlar için hem Android hem de iOS mobil cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz pek çok isimsiz mesajlaşma uygulamasını bir liste haline getirdik. Peki bu uygulamalar ne işe yarıyor diye soracak olursanız, kısaca bu uygulamaları kullanarak isminizi ortaya çıkarmadan karşı tarafa mesaj gönderebiliyorsunuz. Ülkemizde isimsiz yani anonim olarak mesjalaşabildiğiniz en popüler servislerden bir tanesi olan Connected2.me uzun süredir özellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

Bu tür servis ve uygulamalarda karşı tarafınızdaki kişi kim olduğunuz göremiyor. Dolayısıyla sadece muhabbet sohbet edip, yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sohbetin hoşuna gitmesi durumunda dilerseniz gerçek adınızı ve diğer bilgilerinizi vererek tanışabilir, dilerseniz de kendinizi bir prenses olarak tanıtabilirsiniz.

Her ne kadar iyi amaçlar uğruna kullanılıyor olsalar da, bu tür uygulamalarda yalanlar söyleyerek sizi istemediğiniz şeyleri yapmaya yönlendiren pek çok kullanıcı da bulunuyor. Bu nedenle aşağıda size önereceğimiz isimsiz olarak mesaj gönderebileceğiniz mesajlaşma uygulamalarını dikkatli şekilde kullanmalısınız. Hemen listemize geçip sözü daha fazla uzatmayalım. Listede yer alan uygulamaların bazıları sadece Android, bazıları sadece iOS için uyumluyken, bazıları da her iki platform için bulunuyor.

İsimsiz Olarak Mesaj Gönderebileceğiniz Mesajlaşma Uygulamaları Neler?

Wut Wut

Yik Yak

Psst

Truth

Whisper

Popcorn Messaging

Anomo

Kindly

Roomvine

Wondr

Wut Wut

Şimdilik sadece iPhone ve iPad sahiplerinin yararlanabildiği bir sosyal medya uygulaması. Yakın zamanda Android platformuna da gelecek olan Wut Wut, Facebook arkadaşlarınız ile kimliğinizi açığa çıkarmadan mesajlaşabilmenizi sağlıyor. Böylelikle şaka yapmak, kandırmak ya da herhangi özel bir şeyi paylaşmak için Wut Wut'u kullanarak Facebook arkadaşlarınız ile anonim olarak mesjalaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza isimsiz olarak mesja gönderebilmek için onların da Wut Wut uygulamasını kullanmaları gerekmektedir.

Yik Yak

Kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi özgürce ifade edebildiğiniz Yik Yak platformu, böylelikle sizin düşüncelerinizi beğenen kişiler ile iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Aynı şekilde siz de diğer kullanıcıların paylaştıklarını görerek beğenebiliyor ve onlarla anonim yani isminizi gizleyerek mesjalaşabiliyorsunuz. Birbirinden farklı ve sizinle benzer şeyleri düşünen ya da seven pek çok kişiyle arkadaşlık kurabileceğiniz uygulama son zamanlarda uygulama dünyasına canlılık kazandıran uygulamalardan bir tanesi diyebilirim. iPhone ve iPad'lerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Psst

Herhangi bir kimliğe yani isme sahip olmadan tüm konu ve kategoriler hakkında düşüncelerinizi paylaşarak diğer kullanıcılar ile etkileşime ve hatta iletişime geçebileceğiniz popüler uygulamalardan birtanesi. Uygulama üzerinde paylaşacaklarınız çok fazla sayıda negatif yorum almadıkları sürece 48 saat boyunca yayında kalıyor ve sonrasında tamamen siliniyor. Sizinle aynı zevklere ve düşüncelere sahip kişiler ile tanışabileceğiniz uygulamanın anonim mesajlaşma özelliği de bulunuyor.

Truth

Akıllı telefonlarınızın rehberinde yer alan kişiler ile mesajlaşabileceğiniz ama mesaşlaşırken karşı tarafın kim olduğunuzu görmesini engelleyen güzel bir uygulama. Böylelikle daha önce rehberinizde yer alan herkese şakalar yapabilir, aşkınızı ilan edebilir ya da dilediğiniz herhangi bir sohbette bulunabilirsiniz. Eğlenceli bir iletişim yöntemi olan Truth sadece tanıdığınız yani rehberinizde olan kişiler ile iletişime geçme imkanı tanıdığı için aslında oldukça eğlenceli bir uygulama diyebilirim. iPhone ve iPad sahipleri uygulamayı indirerek deneyebilirler.

Whisper

Fotoğraflar üzerine yazılar yazarak binlerce diğer kullanıcı ile hislerinizi paylaşmanızı sağlayan oldukça eğlenceli bir iletişim platformu. Fakat uygulamanın can alıcı noktası ise sizinle aynı düşüncelerde olan kişiler ile paylaşımlar dışında özel ve gizli sohbetler de yapabiliyor olmanız. Yani paylaşımlarını beğpendiğiniz bir kişiye özel mesaj göndererek tanışabilir ve arkadaşlık kurabilirsiniz. Uygulamanın hem Android hem de iOS versiyonu bulunuyor.

Popcorn Messaging

Sadece bir mil yani yaklaşık olarak 1.6 km çevrenizde bulunan kişiler ile mesajlaşma imkanı sunan hem ücretsiz hem de oldukça eğlenceli bir sohbet ve arkadaşlık uygulaması. Popcorn 1 mil çevrenizdeki diğer kullanıcıları tarayarak size sunuyor ve dilediğiniz taktirde kullanıcılar ile iletişime geçip geçmeme kararı size kalıyor. Şu an için Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı İngilizce kullanabilir ve yakın çevrenizdeki herkesle tanışma fırsatı elde edebilirsiniz.

Anomo

Toplamda 5 kişilik gruplar halinde minik oyunlar oynayıp sohbet edebileceğiniz uygulama, bu sırada sizin kişiliğinize ve ilgilendiğiniz alanlara yönelik elemeler yaparak sizinle en iyi anlaşacağını düşündüğü aday ile size yalnız bırakıyor ve en son sohbet eder hale gelebiliyorsunuz. Sohbet sonunda karşılıklı olarak sohbetin sarması durumunda sohbet sırasında gizli olan isminiz ve diğer bilgileriniz onayınız ile açığa çıkabiliyor. Kimliğinizi ortaya çıkarmadan farklı insanlarla tanışmanın eğlenceli yollarından bir tanesi olan Anomo'nun hem Android hem de iOS uygulamalarını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Kindly

Kindly adından da anlayacağınız üzere nazik ve naif insanların bir araya gelerek birbirlerinin dertlerine çözüm bulduğu ve arkadaşlıklar kurduğu bir topluluk ortamı. Uygulamayı sahip olduğunuz problemleri çözmek için kullanabilme lüksüne sahip olduğunuz gibi, aynı zamanda başkalarının sıkıntılarını da dinleyerek onlarla sohbet edip yardımcı olabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden yardım ederken ya da derdinizi anlatırken sohbet sırasında isminiz ve diğer bilgileriniz tamamen gizli ve kapalı durumda oluyor. Fakat sonrasında kendiniz bu bilgileri paylaşabiliyorsunuz. Kindly ile stres atıp size yük olan dertlerinizi hiç tanımadığınız kişiler ile paylaşarak yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Roomvine

Gittiğiniz mekanlarda diğer kullanıcılar ile anonim olarak sohbet ederek tanışmanızı sağlayan uygulamalardan bir tanesi de Roomvine. Android ve iOS versiyonları bulunan uygulama hiç tanımadığınız insanlarla çok kolay bir biçimde tanışma fırsatı sunuyor. Kullanması eğlenceli ve heyecanlı olan uygulamayı hemen indirip denemeye başlayabilirsiniz.

Wondr

Wondr uygulaması listede yer alan diğer uygulamalar gibi gizli bir şekilde mesajlaşmanızı sağlamaıyor fakat size soru sormak isteyen Twitter takipçilerinizin kimliklerini gizlemesini sağlıyor. Daha doğrusu Twitter takipçileriniz anonim olarak size soru sorabiliyor. Uygulama üzerinden soru cevap başlattığınızda tüm Twitter takipçilerinize bir bildirim gidiyor ve böylelikle sizin sorulan soruları yanıtlayacağınızı öğreniyorlar. Farklı kişiler ile kimlik bilgileri olmadan iletişime geçmenizi sağlayan uygulamayı kullanmak da oldukça eğlenceli.

Eğer fenoment ya da popüler bir sosyal medya kişisiyseniz takipçilerinizin sizin hakkınızda neler düşündüğünü, size neler söylemek istediklerini Wondr ile kolayca öğrenebilir ve onların hakkınızda merak ettiklerini de yanıtlayabilirsiniz. Android ve iOS versiyonları bulunan uygulamayı ücretsiz olarak indirip deneyebiliyorsunuz.

Peki siz bu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.