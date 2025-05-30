Who -- Call&Chat
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,604
- DOSYA BOYUTU 29 MB
- Üretici Scorp Inc.
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Who -- Call&Chat, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir anonim sesli ve görüntülü sohbet uygulamasıdır.
Who -- Call&Chat APK, Scorp ekibinden anonim sesli ve görüntülü sohbet uygulamasıdır. Scorp geliştiricilerinin yeni insanlarla tanışmanın en kolay ve eğlenceli yolu olarak tanımladığı Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Anonim sohbet uygulamaları arasına yeni giren Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet, özellikle gençlerin kullandığı sosyal medya uygulaması Scorp’un geliştiricileri tarafından hazırlanmış. Uygulama, yeni insanlarla tanışmanıza yardımcı oluyor.
Ortak ilgi alanı olan kişileri eşleştiren uygulama, hem sesli hem de görüntülü sohbet seçeneği sunuyor. Başla butonuna dokunduğunuzda hiç tanımadığınız biri karşınıza çıkıyor ve konuşmaya başlıyorsunuz.
Who - Live Video Chat İndir
Sohbeti 30 saniye sürdürürseniz kamera açılıyor, konuşmaya görüntülü olarak devam ediyorsunuz. Görüntülü aramaya başlamadan önce kişilerin profil bilgilerini görebiliyorsunuz. Özlü söz, ülke, meslek, eğitim gibi bilgileri görünüyor. Konuşmaya geçmek, aramayı sonlandırıp başka birini aramak size kalmış.
Bu arada uygulamayı ücretsiz kullanabiliyorsunuz lakin ücretsiz sürümde karşınıza kız da çıkabiliyor, erkek de… İstediğiniz cinsiyeti seçerek sınırsız konuşmak için premium aboneliğe geçmeniz gerekiyor.
Siz de Who -- Call&Chat indirin ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla etkileşime geçin!
Who -- Call&Chat
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 410
- Üretici Scorp Inc.
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Who -- Call&Chat, Scorp geliştiricilerinin tarafından sunulan bir anonim sesli ve görüntülü sohbet uygulamasıdır.
Who -- Call&Chat, anonim sesli ve görüntülü sohbet etme uygulamasıdır. Gençlerin gözde mobil uygulamalarından Scorp’un geliştiricileri tarafından hazırlanan uygulama Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet, yeni insanlarla tanışmanın en basit ve eğlenceli yolu.
Kullanıcı kitlesi gençler olan video paylaşım uygulaması Scorp’un geliştiricilerinin yeni uygulaması Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet, ortak ilgi alanına sahip kişileri tanıştıran bir arkadaşlık uygulaması diyebilirim.
Who -- Call&Chat İndir
Başla butonuna bastığınızda hiç tanımadığınız biriyle sesli görüşmeye başlıyorsunuz. Konuşmayı 30 saniye sürdürürseniz kamera açılıyor ve görüntülü konuşmaya geçiyorsunuz. Uygulama ücretsiz lakin süre sınırlaması istemiyor, istediğiniz cinsiyetle konuşmak istiyorsanız premium üyeliğe geçmeniz gerekiyor.
Bu arada görüntülü konuşmaya geçmeden önce profilini görebiliyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyor, hangi mesleği yapıyor, hangi okuldan mezun gibi bilgileri görüyorsunuz.
Who -- Call&Chat Uygulaması Özellikleri
- Anonim sesli sohbet uygulaması
- Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla sohbet
- Kullanıcı dostu arayüz
- Sesli ve görüntülü sohbet
- Ücretsiz kullanım
- Premium üyelikler