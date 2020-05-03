Winter Game’in başarılı mobil oyunlarından bir tanesi olan Winter Survival oyuncularına aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Android ve iOS platformu için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Winter Survival mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Gerçekçi yapısı ile günümüze kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor.

Orta çağ temalı bir yapıda hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz oyunda kış şartları ve karanlık bir atmosfer bizleri bekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Ekranda yer alan joyistickler yardımı ile karakterimizi üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde kontrol edecek, birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edeceğiz.

Hayatta kalma tabanlı olarak oynanabilecek olan oyun içerisinde çok sayıda farklı tehlike de karşımıza çıkacak. Oyuncular aldıkları kararlar ile bu tehlikelere karşı mücadele edecekler.

Yapım 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.