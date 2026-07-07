Oyuncular olarak artık hikâye süresine çok dikkat ediyoruz. Sürekli olarak bir oyundan diğerine geçmekten sıkılanlar veya sadece uzun bir yolculuğa çıkmayı isteyenler de dahil olmak üzere pek çok kişinin önceliği uzun soluklu bir oyun oynamak hâline geldi.

Sorun şu ki hem uzun hikâyeye sahip hem kaliteli oyunları bulmak artık çok zorlaştı. Biz de bunun farkında olarak size hem uzun hem birçok yönüyle sizi etkileyeceğinden emin olduğumuz yapımları bir arada topladık. Başlamadan önce bu oyunları bitirmek için en az 100 saat harcamanız gerektiğinin altını çizelim. Gerçekten uzun bir oyuna başlamak istiyorsanız hemen listemizi incelemeye başlayabilirsiniz.

100+ Saat Oynanabilecek En Uzun Soluklu Oyunlar Neler?

ARK: Survival Ascended Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Ark Survival Ascended, bizi büyük yaratıkların ve tehlike dolu bir dünyanın ortasında bırakıyor. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirildiğini direkt belli eden etkileyici manzaralarla karşılaşıyoruz. Bu oyunda birçok amacınız var ama en önemlisi, hayatta kalmak. Açlık, susuzluk, hava durumu ve çok daha fazlasından etkilenen bir karakterimiz var.

Oyunda bir yandan yaratıklarla mücadele ederken bir yandan da malzeme toplayarak kendi aletlerimizi yapıyoruz. Ayrıca kendimize sığınacak bir yer inşa ederek güvenli bir alan oluşturuyoruz. Bu oyunda her an bir şeyler olabiliyor. Bir bakmışsınız iki dinozor birbiriyle savaşıyor. Zorluk had safhada. İşin daha çok eğlence kısmına odaklanan kolay oyunlar yerine zor yapımları tercih edenlerin mutlaka ilk 5'inde yer alır.

Escape from Tarkov Nasıl Bir Oyun?

Escape from Tarkov, sizi kelimenin tam anlamıyla kaotik bir dünyanın içine sürüklüyor. Çok ciddi bir hayatta kalma savaşı verdiğiniz oyunda etraftan değerli eşyalar toplayıp çıkış noktasına sorunsuz şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz. Alandan sağ salim çıkmayı başarırsanız elde ettiğiniz her şey sizin oluyor, tam aksi durumda ise yanınıza aldığınız ne varsa hepsini kaybediyorsunuz.

Oyun şu ana kadar piyasaya sürülen pek çok alternatifinden daha gerçekçi. Şarjörü tek tek doldurmanız gerekiyor. Ayrıca silahın parçaları aşınabiliyor, bunları da tamir ediyorsunuz. Geliştirici, mümkün olduğunca gerçekçi bir yapım olmasına dikkat etti. Bunu daha pek çok küçük detayda görebiliyorsunuz.

Elite: Dangerous Nasıl Bir Oyun?

Uzay temalı oyunlar arasında konumlanan Elite: Dangerous, kendi uzay geminizin başına geçtiğiniz bir yapım. Oyunda kendi yolunuzu çizerken hayatta kalmaya, para kazanmaya ve bunlarla daha iyi uzay gemileri almaya çalışıyorsunuz. Hiç kimsenin ayak basmadığı gezegenleri keşfedebilir, ticaret yapabilirsiniz. Oyun size neredeyse hiç yol göstermez. Uzay gemisini yönetmek bile uzun bir öğrenme süreci anlamına gelir.

Persona 5 Royal Nasıl Bir Oyun?

Anime oyunları sevenlere hitap eden Persona 5 Royal, ilginç bir konuya sahip. Gündüzleri sıradan bir lise öğrencisisiniz. Geceleri ise insanları zihinlerindeki kötülükten arındırıyorsunuz. İnsanların bilinçaltına sızıyor, onların kötülük yapma isteğini bastırıyorsunuz. Oyunda ne yapacağınıza kendiniz karar veriyorsunuz. Özellikle sürükleyici hikâye arayışında olanlar tarafından sevilerek oynanacaktır.

Baldur's Gate 3 Nasıl Bir Oyun?

Baldur's Gate 3, fantastik oyunları sevenlerin favori oyunları arasında. Hikâyesi tamamen sizin kararlarınızla şekilleniyor. Sizi yavaş yavaş bir canavara dönüştüren bir parazitle birlikte hareket ediyorsunuz. Amacınız, bu parazitten kurtulmak. Ama bir yandan da dünyayı tehdit eden kötülükten arındırmak zorundasınız.

Hikâyenin kırılma noktası yine sizin kararlarınıza bağlı. Dilerseniz dünyayı kurtaran bir kahraman olabilirsiniz. Bunun yerine isterseniz içinizdeki karanlığı kabul edip gücün peşinden gidebilirsiniz. Bu yapımda elf, cüce ya da ejderha soylu gibi birçok ırk mevcut. Ayrıca savaşçı, büyücü ve benzeri sınıflar bulunuyor. Bunlardan birini seçip karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz.

Oyunda savaşlar sıra tabanlı gerçekleşiyor. Bir dövüş başladığında sanki satranç oynuyormuşsunuz gibi hissiyata kapılıyorsunuz. Hamlelerinizi sırayla yapıyorsunuz. Şans kadar iyi bir strateji izlemek de önemli. Düşmanın adımlarını önceden görebilirseniz onları kolayca alt edebilirsiniz ancak bu, yeni başlayanlar için pek de kolay olmuyor.

Elden Ring Nasıl Bir Oyun?

Elden Ring, listedeki birçok oyun gibi tamamen fantastik bir dünyada geçiyor. Sürgün edilmiş bir savaşçı olarak Elden Ring'in izini sürüyorsunuz. Amacınız ise tahtın yeni sahibi olmak. Yüksek zorluk seviyesine sahip. Sizi doğru düzgün yönlendirmiyor. Tamamen kendi başınıza yönünüzü bulmanız, keşif yapmanız gerekiyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim Nasıl Bir Oyun?

The Elder Scrolls V: Skyrim, rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Oyunun en iyi yanı, size her konuda seçim hakkı tanıması. Kim olacaksınız, neye benzeyeceksiniz? Tüm bunlara siz karar veriyorsunuz. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs bakış açısı arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Sizi ekran başınıza kilitlemekte epey başarılı olan bu yapımda gelişmiş NPC sistemi de mevcut. Bunlar sayesinde bazen kendinizi çok farklı olayların içinde bulabiliyorsunuz.

Hearts of Iron IV Nasıl Bir Oyun?

Hearts of Iron IV, II. Dünya Savaşı temalı bir strateji oyunu. Ülkenin her şeyinden siz sorumlu oluyorsunuz. Karşınızda çok sayıda ülke mevcut ve bunlara karşı zafer elde etmek için elinizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Gerçek tarihi birebir yaşamak zorunda değilsiniz. Nasıl bir yol izleyeceğinizi tamamen siz belirliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Listede yer alan tüm oyunları oynadım ve her birinin çok eğlenceli zaman geçirmenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls V: Skyrim ve ARK: Survival Ascended isimli oyunlara öncelik vermenizi öneririm. Bunlar bittikten sonra da diğer oyunlara geçebilirsiniz. Bu yapımlar sayesinde uzun bir süre boyunca meşgul olacağınızdan eminim.