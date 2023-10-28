ARK: Survival Ascended Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

ARK: Survival Ascended sistem gereksinimleri, etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunun ihtiyaç duyduğu donanım bileşenlerinin neler olduğunu gösteriyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için hangi donanım gerekiyor?

Bu rehberde en iyi dinozor oyunları arasında yerini alan ARK: Survival Ascended için minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberi inceleyebilir ve ARK: Survival Ascended'i PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

ARK: Survival Ascended Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce 1080

: AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce 1080 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen yapımın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i7-6800K işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce 1080'e ihtiyaç duyuluyor.

ARK: Survival Ascended Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-10600K

: AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-10600K RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı : AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA GeForce RTX 3080

: AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA GeForce RTX 3080 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Radeon RX 6800 veya NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel i5-10600K gerekiyor.

ARK: Survival Ascended Kaç GB?

ARK: Survival Ascended isimli oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Eğer yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Böylelikle daha fazla boş alan elde edebilirsiniz.

Silme işlemi için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bilgisayarda yüklü olan programların ve oyunların kolayca kaldırılmasına imkân tanıyan bu yazılımlar, kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor.

ARK: Survival Ascended Fiyatı

Açık dünya hayatta kalma oyunları arasında yer alan ARK: Survival Ascended Steam'de 1 Kasım tarihinde sona erecek kampanya kapsamında 1.260 TL'den 1.134 TL'ye düştü.

25 Ekim 2023 tarihinde PC için erken erişime açılan oyunun kasım ayı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Serise X/S platformları için de erken erişime açılması bekleniyor.

Bu rehberde ARK: Survival Ascended kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.