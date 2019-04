Wiz Of Words, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir kelime oyunudur.

Birbirinden zorlu kelimeleri açığa çıkarmak için mücadele ettiğiniz bir oyun olan Wiz Of Words, kelime oyunu severlerin telefonlarında bulunması gereken bir oyun diyebilirim. Farklı temaların yer aldığı oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Gizli kelimeleri bularak puanlar kazanabileceğiniz oyunda hem keyifli zaman geçirebiliyor hemde kelime dağarcığınızı geliştirebiliyorsunuz. Kelime oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle takip edebileceğini düşündüğüm Wiz Of Words sizleri bekliyor. Tıkandığınız noktalarda ipuçlarından da faydalanarak ilerleyebileceğiniz Wiz Of Words oyununu kaçırmayın.

100'lerce zorlu bölümün yer aldığı oyunda minimal grafikler yer alıyor. Seviyenizi geliştirerek arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Wiz Of Words oyununu mutlaka denemelisiniz.

Wiz Of Words oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.