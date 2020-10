XAPK Installer APK İndir

XAPK Installer APK, en iyi XAPK yükleme uygulaması diyebilirim. Android telefonunuzdaki XAPK uzantılı dosyaları açmak için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri olan XAPK Installer ile Android APK OBB yükleme hataları son bulacak.

XAPK Installer, telefonunuzda ve SD kartınızdaki tüm .apk dosyalarını tarar ve ön izleme yapmanıza olanak tanır. APK, XAPK (önbellek verileri veya obb dosyaları ile birlikte APK’lar) silme ve yükleme işlemlerini yapabilir, internetten ücretsiz XAPK, APK indirmesi yapabilirsiniz. PUBG Mobile, Rules of Survival, Call of Duty Mobile gibi Android oyunları Google Play yerine üçüncü parti sitelerden indirdiyseniz XAPK formatı ile karşılaşır ve genellikle indirme ve yükleme aşamasında sorunlarla karşılaşırsınız. Android telefon ve tablet kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan XAPK Installer, Android APK OBB yüklemeye ilişkin hataları gideren harika bir uygulamadır.

XAPK Nedir?

XAPK, bir Android uygulama paketi formatıdır. XAPK dosyası uygulamanın iskeleti olan en az bir APK dosyası ve uygulamanın çalışmasını sağlayan ek veri dosyaları olan OBB dosyasından oluşur.

XAPK’nın dosya adı her zaman .apk dosya uzantısı ile biter. XAPK Installer uygulaması ile tüm APK ve XAPK dosyalarını tek bir dokunuşla doğrudan yükleyebilirsiniz. XAPK Installer son sürümü Bölünmüş APK (App Bundle / Uygulama Paketi) dosya kurulumunu da destekler. XAPK dosyası, APK dosyası + OBB veri dosyasından oluşabileceği gibi Temel APK dosyası + Bölünmüş APK’lar dosyasından oluşabilir. XAPK dosyalarını Android telefon ve tabletinizde açmak için XAPK Installer uygulamasını kullanabilirsiniz. XAPK dosyalarını bilgisayarda açmanın en kolay yolu da Android için APK yükleme programı Pure APK Install’ı kullanmaktır. Popüler APK indirme siteleri arasında olan APKPure tarafından geliştirilen APK kurulum programı ile PC’nizden Android cihazlarınıza APK uygulamaları ve oyunlarını kolayca yükleyebilirsiniz.

OBB Nedir?

OBB (Opaque Binary Blob) dosyası, Google Play Store üzerinden dağıtılan bazı Android uygulamalar tarafından kullanılan bir genişletme dosyasıdır. Grafikler, medya dosyaları ve diğer büyük program dosyaları gibi uygulamanın ana paketinde (.apk dosyası) depolanmayan verileri içerir. OBB dosyaları genellikle cihazın paylaşılan depolama klasöründe saklanır.

Google Play, kullanıcıların indireceği sıkıştırılmış APK’nın boyutunu 100 MB ile sınırlandırır. Google Play Console’u kullanarak APK yüklerseniz APK’ya istediğiniz formatta (ZIP, PDF, MP4 vb.) bir veya iki .obb dosyası ekleme seçeneğiniz olur. Her dosya maksimum 2 GB büyüklüğünde olabilir ve geliştiriciler kullanıcıların APK dosyasını sorunsuzca Android cihazlarına indirmelerini sağlamak için XAPK dosya formatını kullanabilir. GTA (Grand Theft Auto) 5, PUBG Mobile Lite, Among Us, Garena Free Fire, Roblox, Mobile Legends, Clash of Clans, Subway Surfers ve daha nice popüler Android oyunlar Google Play’den indirilebildiği gibi APK XAPK OBB olarak da indirilebilir. Genellikle ücretli Android oyunları ücretsiz oynamak isteyenler OBB dosyalarını yüklemede sıkıntı yaşar. XAPK Installer ile OBB dosyaları içeren Android oyunları sorunsuzca telefonunuza kurabilirsiniz.