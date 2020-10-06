XAPK Nedir? XAPK PC'de Nasıl Açılır?

XAPK Nedir ve XAPK PC'de Nasıl Açılır? - Eğer yakın zamanda akıllı telefonunuza ya da tabletinize bir uygulama ya da oyun indirmeye çalıştıysanız (.apk) yerine (.xapk) uzantılı nispeten yeni bir dosya uzantısı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Sizler için bu yeni dosya uzantısı hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bir araya getirdik.

XAPK Nedir?

Kısa bir şekilde özet geçmemiz gerekirse XAPK, Android işletim sisteminde kullanılan bir uygulama paketi formatıdır. Temel olarak bir XAPK dosyası uygulamanın temel iskeleti olan bir adet APK dosyası ve uygulamanın verilerinin yer aldığı bir adet OBB dosyası içermelidir.

Yani kısa bir özet geçersek XAPK = APK + OBB diyebiliriz.

XAPK Dosyası PC'de Nasıl Açılır?

Eğer elinizde bir adet XAPK dosyası bulunuyorsa ve bunu cihazınıza nasıl kurabileceğinizi merak ediyorsanız bunu bilgisayardaki programlarla ya da daha kısa bir şekilde akıllı telefonunuza ya da tabletinize yükleyeceğeniz bir mobil uygulama ile yapabilirsiniz. Biz, ikinci yöntem daha basit ve daha kısa sürdüğü için bu yöntem üzerinden ilerleyeceğiz. Başlamadan önce hemen aşağıdaki uygulamayı sitemiz üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde cihazınıza indirmeyi ve kurmayı unutmayın.

XAPK Installer uygulamasını sitemiz üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde cihazınıza indirin. Uygulamanın kurulumunu yapın. Hemen yukarıda yer alan menüyü açarak 'Scan SD Card' seçeneğine tıklayın. Cihazınızda bulunan tüm .apk ve .xapk dosyaları listelenecektir. Seçim yaparak bunlardan birisini yüklemeye başlayın.

XAPK Güvenli mi?

Temel olarak baktığımızda internetten indirdiğiniz herhangi bir .apk dosyasında da olduğu gibi güvenilir kaynaklardan indirilmeyen .xapk dosyaları da riskli dosyalar olabilir ve içerisinde herhangi bir virüsü ya da veri ajanını barındırıyor olabilir. Bu nedenle indirdiğiniz dosyaları güvenilir kaynaklardan indirmeye dikkat etmenizde fayda var. Bu noktada Tamindir gibi güvenilir sitelerden yaptığınız yüklemeler, karşılaşabileceğiniz riskleri en aza indirgeyerek cihazınızın ve verilerinizin güvenliğini koruyacaktır.

Sonuç

Bu yazımızda XAPK Nedir? XAPK Dosyası Nasıl Yüklenir? XAPK Güvenli mi? sorularına göz attık. Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberde yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve tüm bu işlemler sırasında herhangi bir sorun ile karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.