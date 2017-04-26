Bid Wars, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir açık artırma/müzayede oyunudur. Stratejik kararlar almanız gereken oyunda sezgilerinizi ön plana çıkarıyor ve kar etmeye çalışıyorsunuz.

Kar ederek para kazanmaya çalıştığınız oyunda eşyalara teklif veriyor ve rakiplerinizi geçmeye çalışıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda 200'den fazla eşyaya teklif verebiliyor ve açık arttırmaları kazanarak kendinizi gösterebiliyorsunuz. Namınızı yayarak daha büyük etkinliklere katılım sağlayabiliyor ve böylece daha yüksek kar oranları elde edebiliyorsunuz. Kendinizi gösterebileceğiniz oyunda stratejik teklifler vermeli ve rakiplerinizi iyi analiz etmelisiniz. Büyük paralar kazanmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bid Wars'da adeta parayla oynuyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Bid Wars'ı sakın kaçırmayın.

Yüksek kaliteli görsellerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Büyük etkinliklere katılmak ve daha büyük paralar kazanmak için mücadele ettiğiniz oyunda zorlu rakipler sizleri bekliyor. Oyunda başarılı olmak için rakiplerinizi iyi analiz etmeli ve kazanmak için verebileceğiniz en düşük fiyatı vermelisiniz. Böylece daha fazla kar edebilir ve para kazanabilirsiniz. Bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Bid Wars'ı beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim.

Bid Wars oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.