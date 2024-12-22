1 Milyon TL'ye Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı her geçen gün farklı bir noktaya gitmekte. Sıfır otomobil markalarının yaptıkları kampanyalar, değişen pazar şartları ve bankaların uyguladıkları faiz politikaları pek çok noktada pazar dinamiklerini değiştirdi. Peki kullanıcılar 1 milyon TL'ye hangi ikinci el otomobili almalı? İşte sizin için hazırladığımız 1 milyon TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller listemiz...

1 Milyon TL'ye Alınabilecek İkinci El Otomobiller Listesi!

Son dönemlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar pek çok tüketiciyi otomobil satın almaktan soğuttu. Zira pazarda yaşanan sürekli değişimler, kredi faiz oranlarında alınan kararlar, sıfır otomobil bayilerinin yaptıkları kampanyalar ve sıraya eklenen vb. pek çok olay tüketicileri otomobil almak konusunda ikileme attı. Sıfır bir otomobil satın almak isteyen kullanıcılar aşağı yukarı en ucuz sıfır otomobilin de 1 milyon TL'den başladığını fark edince ikinci el seçeneklerini de değerlendirmeye aldı. Peki 1 milyon TL'ye alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller hangileri?

Bugün herhangi bir ilan sitesinde maksimum 1 milyon TL'ye kadar fiyat belirlediğinizde neredeyse her markadan modeller listeleniyor. Bunlar arasında eski yılların lüks otomobilleri de yer alırken yeni model düşük sınıf otomobiller de yer alıyor. Biz listemizdeki otomobilleri derlerken "az sorun çıkartan, bakım maliyeti düşük olan, düşük yakıt tüketimine sahip" olmak üzere 3 adet kriter belirledik.

Renault Clio ve Megane

İlk sırada bir Fransız yani Renault geliyor. 1 milyon TL fiyat aralığında sıfır ayarına yakın Clio ve Megane satın almanız mümkün. Ayrıca bahsi geçen otomobillerin 3-4 yaşındaki dolu paketlerini de satın alabilirsiniz. Az sorun çıkarmaları, düşük bakım maliyetleri ve düşük yakıt tüketimleri ile pek çok kullanıcının işini gören bu otomobiller satmak istediğiniz de kolayca alıcı da bulabiliyor.

Volkswagen Golf, Polo, Passat

İkinci sırada bir Alman markası var: Volkswagen. VAG Grubu ailesindeki diğer markalardan da pek çok model bu listeye girebilmekte. Volkswagen markasından Golf, Polo, Passat gibi modellerin 6-7 yaşlarında temiz örneklerini satın almak mümkün. Ayrıca dediğimiz gibi VAG Grubu ailesindeki Octavia, Fabia, Leon gibi modelleri de bu fiyat aralıklarında bulmak mümkün.

Toyota Corolla ve Honda Civic

Üçüncü sırada ise Japon markalarına yer vermek istedik. Sorunsuzluğu ve düşük bakım maliyetleri ile piyasaya nam salmış Toyota bu listenin olmazsa olmazları arasında. 1 milyon TL'ye hibrit bir Corolla bile almak mümkün. Ayrıca orta yaşlı ancak sıfır kondisyonunda bir Avensis'de düşünülebilir. Bunun yanında yine bir Japon markası olan Honda'dan da Civic modellerine göz atabilirsiniz.

Fiat Egea

Dördüncü sırada bir İtalyan bulunmakta. Fiat markasından ister hafif ticari ister binek olsun pek çok model bu listeye dahil olmakta. Özellikle sıfır ayarına yakın olsun, opsiyonu çok olsun ancak 1 milyon TL'yi geçmesin derseniz Egea modellerine bakmanızı tavsiye ederiz.

Citroen ve Peugeot

Beşinci sırada ise Citroen ve Peugeot var ve son olarak Chery markasını da bu listeye ekleyebiliriz. Tam olarak 1 milyon sınırında olmasalar da yakışıklı bir SUV modelini uygun fiyatlara almak isterseniz Chery markasını önerebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...