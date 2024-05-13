500 Bin TL ve Altında Alınabilecek 2. El Araba Modelleri

Günümüzde otomobiller sayesinde en uzak mesafeler dahi yakınlaşıyor. Ancak yüksek enflasyon hayatımızı kolaylaştıran, uzak mesafeleri yakın eden otomobillerin satın alımını imkansız hale getiriyor.

Biz de bu kapsamda sizlere 500 bin TL ve altında alınabilecek araba modelleri listesi hazırladık. İşte tüm detaylarıyla 500 bin TL’ye alınabilecek arabalar!

500 Bin TL ve Altında Alınabilecek Arabalar

500 bin TL’ye alınabilecek en iyi araba modellerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Fiat Linea 2012-2013

500 bin TL’ye alınabilecek kullanışlı otomobil modelleri listemizin ilk sırasında Fiat Linea yer alıyor. 2012-2013 model Fiat Linea, 1.3 Multijet motora sahip. Bu motor, dört silindirli bir motor tipidir. 1248 cm3, silindir hacmiyle 200 NM’lik Tork kuvvetiyle 95 beygirlik güç üretiyor.

Dizel yakıtla çalışan motoru, yaklaşık 4,9 litrelik yakıt tüketiyor. 380 -500 bin TL arasında değişen Fiat Linea modelleri hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

2. Renault Megane

Bir diğer 500 bin TL altındaki ikinci el araba önerisi olarak Renault Megane’i örnek gösterebiliriz. Araç piyasasında çok popüler olan Renault Megane, çok az yakıt tüketiyor. Aynı zamanda yedek parçaları da kolayca bulunabiliyor. Rensult Megane aynı zamanda şık ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor.

3. Ford Focus

500 bin TL’ye alınabilecek 2. el arabalar listesine Ford’un popüler araçlarından Focus’u ekleyebiliriz. Ford Focus, güvenlik ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan bir araçtır. Yüksek performans ve şık, konforlu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

4. Dacia Logan

500 bin ve altında temin edebileceğiniz Dacia Logan işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Araçta yedek parça ve servis gibi durumlardan dolayı sıkıntı yaşanmıyor. Herkesin ulaşabileceği bu işlevsel aracın motor tipi, dizel/4 silindirdir. 1.5 litrelik turbo dizel motor ünitesi 160 Nm tork ve 70 Hp güç değerinden oluşuyor.

5. Peugeot 206

500 bin TL araba önerisi listesi içerisine Peugeot 206’ı ekleyebiliriz.

Küçük ve sevimli bir tasarıma sahip olan Peugeot 206, B segmentinde bir otomobildir. Hatchback model arayışı içerisinde olanlar için Peugeot 206 çok idealdir. Peugeot 206, benzin ve dizel motor seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Peugeot 206’nın otomatik vitesli ve tek kapı versiyonlu modelleri de 500 TL civarında satılıyor.

6. Fiat Doblo

Fiat Doblo, 2012 modeline kadar satın alınabilir. Bu araç, uygun bakım maliyeti ve 1.3 multijet motoruyla dikkat çekiyor. Aracın 1.3 multijet motoru, önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor.

7. Renault Kangoo

500 bin TL ve altında alınabilecek arabalar listemize Renault Kangoo’uyu da ekleyebiliriz. Küçük boyutlu Renault Kangoo, özellikle şehir içi kullanımlar için çok uygundur. Özellikle 1.5 dci dizel motoru yüksek performans sunuyor.

8. Peugeot Partner

500 bin TL’ye alınabilecek arabalar listesi içerisindeki Peugeot Partner, 1.9 d ve 1.6 hdi motor seçeneklerinden oluşuyor. Peugeot Partner; manevra kabiliyeti, çevikliği, dış boyutları, araca giriş kolaylığı ve iç hacim gibi özelliklerden oluşuyor.