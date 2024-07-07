Rakiplerinize Fark Atın! En İyi 144hz Oyuncu Monitörleri

Bilgisayarda oyun deneyiminizi daha nitelikli hale getiren en iyi oyuncu monitörleri arasından bazılarını sizin için seçtik. 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olan oyuncu monitörleri sayesinde artık rakiplerinizden bir adım daha önde olacaksınız.

İşte, 2024 yılında en beğenilen 144 Hz’lik oyuncu monitörlerinin listesi!

En iyi 144 Hz Oyuncu Monitörleri

Asus ROG Swift OLED PG49WCD

MSI MPG 491CQP QD-OLED

LG UltraWide 38WR85QC-W

LG 32UQ750P-W

Asus ProArt PA278CGV

AOC CU34G2XE/BK

Asus ROG Swift OLED PG49WCD Özellikleri ve Fiyatı

Ekran boyutu: 49 inç

Çözünürlük: 5120 x 1440 px

Ekran teknolojisi: OLED

Yenileme hızı: 144 Hz

Piksel yoğunluğu: 109 PPI

Panel tipi: Kavisli

İzleme açısı: 178 derece

Ekran boyutları (stand dahil): 1196.4 x 527.2 x 283 mm

Ekran boyutları (stand hariç): 1196.4 x 371.7 x 155.4 mm

Ekran ağırlığı: 8.5kg

Asus ROG Swift OLED PG49WCD, yaklaşık 71.120 TL civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz cihazın diğer detaylarını inceleyip monitör seçiminizi buna göre yapabilirsiniz.

MSI MPG 491CQP QD-OLED Özellikleri

Ekran boyutu: 49 inç

Çözünürlük: 5120 x 1440 px

Ekran teknolojisi: OLED

Yenileme hızı: 144 Hz

Piksel yoğunluğu: 109 PPI

Panel tipi: Kavisli

İzleme açısı: 178 derece

Ekran boyutları (stand dahil): 1195 x 328 x 410 mm

Ekran boyutları (stand hariç): 1195 x 372 x 190 mm

Ekran ağırlığı: 10.3 kg

MSI MPG 491CQP QD-OLED oyuncu monitörünün fiyatı ise. 62.000 TL olarak bizi karşılıyor. Oyun severler için kullanışlı özellikler sunan cihaza buradan ulaşabilirsiniz.

LG UltraWide 38WR85QC-W

Ekran boyutu: 37.5 inç

Çözünürlük: 3840 x 1600 px

Ekran teknolojisi: IPS

Yenileme hızı: 144 Hz

Piksel yoğunluğu: 111 PPI

Panel tipi: Kavisli

İzleme açısı: 178 derece

Ekran boyutları (stand dahil): 896.4 x 593.9 x 306.8 mm

Ekran boyutları (stand hariç): 896.4 x 394.4 x 110.1 mm

Ekran ağırlığı: 8 kg

LG UltraWide 38WR85QC-W modelinin satış fiyatı 75.000 TL bandında seyrediyor.

LG 32UQ750P-W

Ekran boyutu: 31.5 inç

Çözünürlük: 3840 x 2160 px (4K UHD)

Ekran teknolojisi: VA

Yenileme hızı: 144 Hz

Piksel yoğunluğu: 140 PPI

Panel tipi: Düz

İzleme açısı: 178 derece

Ekran boyutları (stand dahil): 714.3 x 597.6 x 239.3 mm

Ekran boyutları (stand hariç): 714.3 x 420 x 45.7 mm

Ekran ağırlığı: 8.7 kg

144 Hz monitörler içinde uygun fiyatlı bir alternatif olarak sıralanan LG 32UQ750P-W için güncel fiyat 24.600 TL olarak gözüküyor.

Asus ProArt PA278CGV

Ekran boyutu: 27 inç

Çözünürlük: 2560 x 1440 px (4K UHD)

Ekran teknolojisi: IPS

Yenileme hızı: 144 Hz

Piksel yoğunluğu: 109 PPI

Panel tipi: Düz

İzleme açısı: 178 derece

Ekran boyutları (stand dahil): 615 x 524 x 228 mm

Ekran boyutları (stand hariç): 615 x 372 x 54 mm

Ekran ağırlığı: 8.5 kg

LG 32UQ750P-W ile yakın bir fiyat aralığında bulunan Asus ProArt PA278CGV, 21.935 TL etiketi ile satışa sunuluyor. Buradan ulaşabileceğiniz ürün 144 Hz yenileme hızına sahip, fiyat / performans ürünü diyebileceğimiz oyuncu monitörlerinden birisi!

AOC CU34G2XE/BK

Ekran boyutu: 34 inç

Çözünürlük: 3440 x 1440 px

Ekran teknolojisi: VA

Yenileme hızı: 144 Hz

Piksel yoğunluğu: 110 PPI

Panel tipi: Kavisli

İzleme açısı: 178 derece

Ekran boyutları (stand dahil): 808.3 x 480.4 x 244.9 mm

Ekran boyutları (stand hariç): 808.3 x 367.5 x 102.9 mm

Ekran ağırlığı: 6.26 kg

Diğer modeller ile kıyaslandığında yine uygun fiyatlı bir oyuncu monitörü olarak tanıtabileceğimiz AOC CU34G2XE/BK, 18.750 TL’den satışa sunuluyor.