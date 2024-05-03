2024 Opel Grandland Özellikleri ve Fiyatı

Opel, Grandland isimli modelinin tamamen elektrikli versiyonunu görücüye çıkardı. Markanın 2024 model aracı iki farklı hibrit motor seçeneği ile piyasaya sürülecek. Tasarım açısından bir önceki Grandland ile bazı farklılıklar mevcut.

Teknik detaylarda da kullanıcıları birçok yenilikçi özellik bekliyor. Gelin, 2024 sürümü ile tamamen elektrikli Opel Grandland’ın özelliklerine birlikte bakalım.

2024 Opel Grandland Özellikleri

Seri üretimde ilk kez karşımıza çıkan tasarımsal detaylar bu otomobilde dikkat çekiyor. Bunlara örnek olarak arka kısımda yer alan aydınlatmalı OPEL yazısı ve ön tarafta şimşek logolu 3D vizörü gösterebiliriz.

STLA Medium platformu üstüne kurulu olan otomobilde 98 kWh kapasiteli yeni düz batarya kullanılmış. Menzil mesafesi 700 km’ye kadar ulaşabiliyor.

Hızlı şarj desteği sunan aracın DC şarj ünitelerinde % 80 doluluk oranına ulaşma süresi 26 dakika olarak belirtiliyor.

Araçta Intelli-Lux Pixel Matrix HD isimli özel bir aydınlatma sistemi kullanılıyor.

Eski model ile kıyaslandığında 173 mm daha uzun, 19 mm daha yüksek ve 64 mm daha geniş bir model ile karşılaşıyoruz.

Araç içinde 16 inçlik bir adet merkezi ekran bulunuyor. Direksiyon arkasında ise dijital gösterge seti mevcut.

Özel sertifikalı koltuklarda yan desteklere yer verilmiş.

Tamamen elektrikli motor seçeneğinin yanı sıra 48V Mild-Hybrid versiyonu da mevcut.

Aracın iç tasarımında ek depolama alanlarına yer verilmiş olması dikkat çekiyor. Küçük ceplerin iç hacimlerini topladığımızda yaklaşık 35 litre gibi bir değere ulaşıyoruz.

Adaptif hız sabitleyici, akıllı hız adaptasyonu, trafik işareti tespit sistemii, kaza önleme gibi çeşitli teknolojiler kullanılmış.

Bu teknolojilere yarı otonom şerit değiştirme asistanı da opsiyonel olarak eşlik ediyor.

Trafik durumunu ve ilerideki araçları algılayan kamerası ile daha güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor.

2024 Opel Grandland Fiyatı

Aracın saıtş fiyatına ilişkin yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli tahminler yürütülüyor. Bu tahminlere baktığımızda aracın 35.000 – 50.000 Euro aralığında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı düşünülüyor.

TL olarak vergisiz fiyat 1.500.000 – 2.000.000 TL aralığında olabilir. Türkiye’deki satış fiyatının ne kadar olacağı ise henüz belirsiz.

2024 Opel Grandland Çıkış Tarihi

Opel’in yeni tam elektrikli ve hibrit seçenekleri aracının çıkış tarihine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bazı kaynaklara göre aracın 2024 yaz aylarının sonlarına doğru veya sonbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor. Bu beklentilerin gerçeklik payını ilerleyen zamanda göreceğiz.