Yolların Kralı! 2025 Audi Q5 Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomobil markası Audi, 2008 yılında Q5 modelini ilk defa piyasaya sürdü. Bu SUV model, markanın en çok satan modelleri arasına girdi. Geçtiğimiz haftalardaysa marka modelin yenilenmiş halini tanıttı. Biz de bu rehberde 2025 Audi Q5 özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

2025 Audi Q5 Özellikleri

Otomobil sektöründe dikkatleri üzerine çeken model Audi Q5’in tanıtılan üçüncü nesli estetik duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2025 Audi Q5, Audi’nin A5 modeliyle aynı olan PPC (Premium Platform Combustion) platformunun üzerine tasarlandı.

PPC platformu, revize edilen direksiyon ve süspansiyon sistemleri aracı daha konforlu hale getirdi. Standart Audi Q5’te uyarlanabilen amortisörlerden oluşan havalı süspansiyon sistemi opsiyon şeklinde sunuluyor. SQ5 versiyonundaysa sportif süspansiyon kurulumu yapılmış.

Yeni Audi Q5, standart 18 inçlik jantlardan oluşuyor. Bu miktar, 19 ve 20 inçe kadar çıkarılabiliyor. Özellikle modelin SQ5 versiyonunda 20 ve 21 inçlik jantlar yer alıyor. Yeni Audi Q5 tasarımında ön tarafında yer alan dev ızgara, arkasındaki 266 farklı OLED parçadan oluşan yatay arka lambalar ve LED farlar göze hitap ediyor.

Yeni Audi Q5 ve onun performansa dayalı versiyonu olan SQ5, piyasaya benzinli olarak tanıtıldı. Modelin elektrikli versiyonları yok ancak ilerleyen dönemlerde şarj edilebilir hibrit versiyonlarının üretilebileceğiyle ilgili çeşitli bilgiler var.

2008 yılında çıkarılan modelin satışlarında büyük başarı elde edildiği için dört silindirli motorun 2025 modelde de çok değiştirilmediği görülüyor. Yalnızca modele dair birkaç iyileştirme yapılmış. SQ5 versiyonu, 362 beygir gücüne sahip.

Aynı zamanda 550 Nm tork üretebilen turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motordan oluşuyor. Standart Q5 versiyonundaysa turboşarjlı 268 beygir gücünde 2 litrelik dört silindirli motor yer alıyor. 2005 Audi Q5’in iç mekanınsa önceki nesilden biraz farklı tasarlandığı söylenebilir. İç mekanın orta kısmında 14,5 inçlik büyük bir adet bilgi eğlence ekranı bulunuyor.

Bilgi eğlence ekranının yanında sürücününse tam karşısında 11,9 inç gösterge ekranı var. Araç sahibi dilerse yolcu koltuğunun ön kısmına 10,9 inçlik ekranda ekleyebilir. Modelin iç mekanında Android Automotive işletim sistemi var. Bu sistem, YouTube ve Multimedya sistemiyle entegreli çalışıyor.

İklimlendirme ayarları ortada yer alan ekrandan yapılıyor. Aynı alanda yer alan head-up display’de opsiyon amaçlı tercih edilebiliyor. Araçta Bang & Olufsen Premium Sound System ses sistemi yer alıyor. Aynı zamanda yeni Audi Q5, 7 ileri çift kavramalı S tronic şanzımanlı olarak piyasaya sunuldu.

2025 Audi Q5 Fiyatı

2025 Audi Q5 Avrupa’da 52.300 euro (1.990.527,61 TL) civarında piyasaya sunulacak. Modelin SQ5 versiyonunsa başlangıç fiyatı, 82.900 euro yani 3.155.426,84 TL’dir. Yeni Audi Q5’in 2025 yılının ilkbaharında satışa sunulması öngörülüyor.

2025 Audi Q5’in Türkiye’ye geliş zamanı hakkındaysa henüz detaylar belli olmadı. Bu konuyla ilgili detaylar belli olunca sizleri buradan bilgilendireceğiz.