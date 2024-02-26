BYD Seal U Dm-i Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticisi BYD, Türkiye’de yakın zamanda satışa çıkaracağı yeni hibrit otomobili ile ilgili bilgileri paylaştı. Markanın Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun’un yaptığı açıklamalara göre BYD hem Türkiye hem de Avrupa pazarında daha fazla başarı elde etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz iki yılı yüksek bir satış hacmi ile kapatan marka, BYD Seal U DM-i modelini Türkiye’de satışa çıkaracağını açıkladı. Peki, bu aracın özellikleri neler? Fiyatı ne kadar olacak? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? İşte, hibrit elektrikli otomobil hakkında bilmeniz gerekenler!

BYD Seal U DM-i Özellikleri

Avrupa’dan önce Türkiye’de satışa çıkması planlanan aracın en önemli özelliği tam elektrikli yerine hibrit bir model olması.

D sınıfı SUV araç kategorisinde sıralanan otomobilin motor özelliklerine baktığımızda 72kW’lık, 1.5 lt hacimli benzinli motoruna 145 kW’lık elektrikli motorun eşlik ettiğini görüyoruz.

Şanzımanı otomatik olan aracın batarya kapasitesi 18.3 kWsa olarak belirtildi. Blade bataryası sayesinde sunduğu menzil değeri 80 km civarında olacak.

Şehir içinde menzilin 110 km’ye kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

İç tasarımına baktığımızda ‘Okyanus Estetği’ isimli özel bir konseptin uygulandığını görüyoruz. Sahip olduğu LED aydınlatmalar nedeni ile bu ismi alan konsept estetik görünümü ile dikkat çekiyor.

100 km’lik sürüşte benzin tüketiminin 0,9 litre civarında olması bekleniyor.

Güvenlik standartları ise yüksek seviyede tutulacak.

İç mekâna baktığımızda teknolojik özellikleri ve yüksek kalitedeki malzeme seçimleriyle üst segment bir SUV deneyimi sunduğunu görüyoruz.

Tasarımında su damlasından ilham alınmış.

Yol tutuşunu güvenli hale getiren arka süspansiyon bağlantıları ve şasi dinamikleri aracın öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.

BYD Seal U DM-i Fiyatı

Avrupa’dan önce Türkiye’de satışa çıkacak olan modeli ülkemizdeki satış fiyatı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı ancak araç daha önce Çin’de satışa çıktı. Çin’deki satış rakamının 22.295 dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tutarın TL olarak karşılığı güncel kura göre 697.000 TL civarında. Tabi, Türkiye’de satışa çıkarken eklenecek vergileri de unutmamak gerekiyor.

Siz bu araç ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye geldiğinde bu aracı almak ister misiniz?