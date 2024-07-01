2025 BMW X5 Silver Anniversary Edition Özellikleri ve Fiyatı

Otomobil sektörünün öncülerinden BMW, markanın 25. Yılına özel yeni bir model tasarladı. X5’in yeni versiyonu olarak tanıtılan 2025 X5 Silver Anniversary Edition sınırlı sayıda üretilecek. Bu otomobil sahip olduğu üstün özellikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Toplamda 1000 adet üretilecek olan otomobilin renk seçenekleri de bu seriye özel olarak belirlenmiş. Aracın sahip olduğu özellikler ve satış fiyatı merak konusu. Biz de bu yazımızda özel seri otomobilin özelliklerini yakından inceliyoruz. İşte, BMW 2025 X5 Silver Anniversary Edition ile ilgili detaylar!

BMW 2025 X5 Silver Anniversary Edition Özellikleri

BMW’nin yeni özel seri otomobili Lime Rock Grisi adlı özel bir renkte tasarlandı. Özel karbon fiber detayların yer aldığı bu araçta koltuklar sportif bir görünüm sergiliyor. M Sport paketinden izler taşıyan araçta 20 inçlik jantlar dikkat çekiyor. BMW’ye ait olan xOffroad paketinde bulunan özelliklerin yer aldığı bu araç farklı yol şartlarında yüksek performans göstererek eşsiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Aracın standart versiyonunda arazi tipi lastikler kullanılmıyor. Opsiyonel olarak sunulan bu lastikler indirimli olarak araç sahiplerine satılıyor. Bagaj kapağında özel bir rozet bulunan araçta çift akslı bir süspansiyona yer veriliyor. Markanın hem elektrikli hem de içten yanmalı araçları aynı otomobilde sunma stratejisi bu tasarımda hayat buluyor. Yani,aynı araç için benzinli, elektrikli ve hibrit versiyonlar üretilebiliyor.

BMW 2025 X5 Silver Anniversary Edition’n arazi tutkunları için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Tasarımındaki özel detaylar ve maksimum performans odaklı özellikleri ile dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen bir araç olduğunu söylemek mümkün.

BMW 2025 X5 Silver Anniversary Edition Fiyatı

Toplamda sadece 1000 adet üretilmesi planlanan bu ikonik modelin fiyatı ek donanım paketlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca X5 M Competition ve C5 M60i versiyonlarının da bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu aracın başlangıç fiyatı 79.000 dolar olarak belirtiliyor. Bu rakamın karşılığı güncel kura göre 2.587.500 TL olarak hesaplanıyor.

Siz bu otomobili nasıl buldunuz? Özellikleri ve fiyatına göre değerlendirecek olursanız X5 Silver Anniversary Edition alınmaya değer bir otomobil mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!