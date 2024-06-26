2025 Isuzu MU-X SUV Özellikleri ve Fiyatı

Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Isuzu imzalı yeni SUV otomobil geniş taşıma kapasitesi ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile otomobil sektöründe ses getiriyor. Türkiye pazarına girmesine pek muhtemel gözle bakılmasa da aracın özellikleri otomobil tutkunlarında büyük bir merak uyandırıyor.

Yedi kişiyi aynı anda taşıyabilen araçta başka hangi özelliklerin bulunduğunu merak ediyorsanız, bu içerikte Isuzu MU-X SUV’un özellikleri ve fiyatı ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Isuzu MU-X SUV Özellikleri

İki farklı turbo dizel motor ile satışa sunulan araçta standart modelde 1.9 litrelik bir motor bulunuyor. Bu motor 148 beygir güç üretebiliyor. Diğer dizel motorun hacmi ise 3.0 litre. Bu motorun güç üretme kapasitesi ise 187 beygir olarak belirtiliyor. Altı ileri otomatik şanzımanın bulunduğu aracın RS modeli dört çeker olarak sıralanıyor.

Üç sıra koltuk bulunan aracın iç tasarımında iki farklı ekran bizi karşılıyor. Ekranlardan birincisi 7 inç boyutundaki dijital gösterge ekranı olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri ise 9 inç büyüklüğündeki multi medya ekranı oluyor.

Multimedya ekranı ve eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile daha da kullanışlı hale geliyor. Dış tasarımında RS modelinde siyah renkli 20 inç jantlar dikkat çekiyor. Aracın çeşitli bölgelerinde RS logosu da bulunuyor. Bölgesel olarak kullanınlan limon yeşili rengindeki detaylar ise otomobile spor bir hava katıyor.

Isuzu MU-X SUV Fiyatı

Isuzu MU-X SUV farklı sürümleri ile satışa sunuluyor. Standart model için Tayland fiyatı piyasada paylaşıldı. Bu versiyonun 32.000 Dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dört çeker özelliğine sahip olan RS sürümü ise 47.000 Dolar’dan piyasaya sürülüyor.

Bu aracın Türkiye’de satışa çıkması pek olası gözükmüyor. Tayland merkezli bir otomobil olduğu için bu bölgede öncelikli olarak satışa sunuluyor.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Motor özellikleri, dış tasarımı ve 7 kişilik kullanım kapasitesi ile bu aracın Türkiye’ye gelmesini ister miydiniz? Benzer kullanım koşulları sunan başka SUV araç önerileriniz var mı? Varsa hangileri? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!