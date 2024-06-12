Lexus Elektrikli SUV UX 300e Özellikleri ve Fiyatı

Lexus imzalı yeni tamamen elektrikli SUV otomobil UX 300e görücüye çıktı. Türkiye’de piyasaya sürülen araçta yüksek performans sağlayan teknolojk özellikler bizi karşıladı. Ev tipi şarj ünitesi ile birlikte gelen araç C-SUV kategorisinde sıralanıyor.

Konforlu bir iç mekân sunan otomobil, diğer teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu yazımızda yeni elektrikli C-SUV Lexus UX 300e modelinin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Lexus SUV UX 300e Özellikleri

440 km menzil sunan otomobil 300 Nm maksimum tork değerine ulaşıyor. Güç kapasitesi ise 204 HP olarak belirtiliyor.

Aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 7.5 saniye olarak tanımlanmış.

Batarya özelliklerine baktığımızda ise 72.8 kWh’lık bir güç ünitesinin yer aldığını görüyoruz. 50 kW DC ile şarj edildiğinde bataryanın % 80 doluluk oranına ulaşma süresi sadece 1 saat 20 dakika oluyor.

4.495 mm uzunluğundaki otomobilin genişliği 1.840 mm. Aks aralığı ise 2640 mm olarak belirtiliyor.

Tamamen elektrikli bir SUV araç olduğu için aracın özelliklerini değerlendirirken bagaj kapasitesi de önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Lexus SUV UX 300e toplam 486 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

İç mekânda premium ses sistemi, ısıtmalı ve elektrikli koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve geniş multi medya ekranı sayesinde konforlu bir yolculuk vadediyor.

Ses sistemi 6 hoparlörlü olan araçta bir adet 8 inç boyutunda dokunmatik multi medya ekranı mevcut.

Ek olarak 7 inçlik bir adet renkli gösterge paneli bulunuyor.

Elektrikli ve ısıtmalı direksiyon, açılır cam tavan, ısıtmalı arka koltuk, deri koltuk gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

Ayrıca araçta Lexus Safety System adlı özel bir güvenlik sistemi bulunuyor.

Bunların yanında şerit takip asistanı, çarpma önleyici, kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleme gibi özellikler de sunuyor.

Lexus SUV UX 300e Fiyatı

Türkiye’de aktif satışı başlayan aracın liste fiyatı standart model için 1.750.000 olarak belirtiliyor. Executive olarak adlandırılan bu versiyonun yanında bir de Exclusive donanım paketli opsiyonu mevcut. 13 hoparlörlü Mark Levinson sisteminin yer aldığı Exclusive paketinde dokunmatik ekran boyutu 12.3 inç’e yükseliyor.

Ayrıca renkli head-up göstergesi, panoramik görüş ekranı ve premium navigasyon gibi özellikler eklenmiş oluyor. Exclusive donanım paketi için belirtilen başlangıç fiyatının ise 1.920.000 TL olduğunu görüyoruz.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!