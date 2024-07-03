2025 Volkswagen Golf R Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomotiv devlerinden biri olan Volkswagen alıştığımız Golf tasarımının geliştirildiği yeni otomobil modellerini tanıttı. Golf R ve Golf R Variant isimli bu modellerin teknik özellikleri otomobil tutkunları için merak konusu oldu. Golf’un yeni versiyonu olan bu modeller bazı değişiklikler içeriyor.

Motor, tasarım ve teknoloji anlamında araca eklenen yeni özellikleri merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu içerikte 2025 Golf R’yi tüm detayları ile inceliyor olacağız. İşte, yenilenen serinin dikkat çeken özellikleri ve fiyatları!

2025 Vokswagen Golf R Özellikleri

Volkswagen’in yeni Golf R modelinde önceki modeller ile kıyaslandığında çok büyük değişiklikler bulunmuyor. Tasarım anlamında oldukça benzer bir görünüm sergileyen bu modelde bazı ufak farklılıklar mevcut.

Alışık olduğumuz Golf’lerde bulunan ön kısımdaki LED çizgi ve ön logo detayı bu modelde ışık ile vurgulanmış. Izgara bölümünde yer alan R logosu da benzer şekilde aydınlatma ile desteklenmiş. Golf R modelinde LED Plus ön farlar aracın standart donanım paketine dahil edilmiş.

Arka tasarımda farklı opsiyon seçenekleri sunuluyor. Performance Package isimli ek bir paket ile aracınızı daha fazla özgünleştirme şansınız oluyor. Paket kapsamında yer alan spoiler ve diğer aksesuarlar aracın sportif görünümünü destekliyor.

Akrapovic egzoz modelleri de opsiyonel olarak alıcının tercihine bırakılmış. Motor kısmında ise yeni gelişmeler bizi karşılıyor. 100 km/ saat hıza ulaşma süresi 4.6 saniye olarak belirtilen araç 2 litrelik bir motora sahip.

Bu motorda 333 Hp güç ve 420 Nm tork üretiliyor. Aracın yan yüzeyini incelediğimizde 18 ve 19 inçlik jantlar dikkat çekiyor. Ayna kapaklarında ve kapı altlarında kullanılan mat krom kaplamalar aracın tasarımında bütünlük oluşturuyor.

İç mekânda bizi bekleyen 12.9 inç büyüklüğünde bir adet dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Ayrıca direksiyon arkasında da bir adet 10.2 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranına yer verilmiş. Aracın geliştirilmiş özellikleri kapsamında ChatGPT entegrasyonu ve sesli asistan desteği bulunuyor.

Yeni seride Golf R Variant modelinin de bulunacağı belirtilmiş. Bu modelin Türkiye’de satışa sunulması beklenmiyor. Golf R için ise henüz net bir satış tarihi olmasa da Türkiye’de satışa çıkması muhtemel olarak değerlendiriliyor.

2025 Volkswagen Golf R Fiyatı

Aracın satış fiyatına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2024 modeli baz alındığında minimum 47.690 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu da TL olarak yaklaşık 1.570.000 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde bu fiyat biraz daha yükseliyor.

Yeni Volkswagen Golf R’nin satış fiyatı bu rakamdan daha yüksek bir seviyede olabilir. Daha düşük olmayacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.