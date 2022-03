Telegram Hesap Silme Nasıl Yapılır? Kalıcı Yöntem!

Telegram hesabı nasıl silinir sorusunu soran kullanıcılar için çok detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberi inceleyerek silme işlemini çok hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Telegram, ilk olarak 2013 yılının ağustos ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Şirket 2014 yılında Telegram kurucularının mesajlarına erişebilen kişiye 300 bin dolar vereceğini söyleyerek bir yarışma düzenledi. 3 ay süren yarışmayı hiç kimse kazanamadı.

Çok güçlü bir şifreleme yapısına sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların gizliliğine ve güvenliğine oldukça önem veriyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi, sesli ve görüntülü aramanın yanı sıra çok sayıda katılımcının yer aldığı gruplarda sesli sohbeti de destekliyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Telegram, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Gizlilik ve güvenlik konularında ön plana çıkan anlık mesajlaşma uygulamasını artık kullanmak istemiyorsanız yapmanız gereken birkaç adım bulunuyor.

Telegram Hesabı Nasıl Silinir?

Telegram hesap silme sayfasını görüntüleyin.

Hesabınıza kayıtlı telefon numaranızı girin.

Telefonunuza Telegram aracılığı ile bir kod gelecek.

Kodu kutucuğa girin.

"Sign In" butonuna tıklayın.

Hesabınızı silme nedenini yazın.

"Delete My Account" butonuna tıklayın.

"Yes, delete my account" seçeneğini seçin.

Şu anda aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan hesabınızı silmek istiyorsanız uygulamanız gereken birkaç adım mevcut. Bu adımları uygulayarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Ardından yukarıda yer alan Telegram hesap silme linkine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde anlık mesajlaşma hizmeti tarafından oluşturulan hesap silme sayfası açılacak.

Açılan sayfa üzerinden "Your Phone Number" yazan kısma hesabınızın kayıtlı olduğu telefon numarasını girmeniz gerekiyor. Numarayı dikkatli bir şekilde yazın ve yanlış yazıp yazmadığınızı bir kez kontrol ettin.

Numaranızı doğru bir şekilde kutucuğa girdikten sonra "Next" butonuna tıklayın. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta mevcut. Doğrulama kodu SMS olarak gelmiyor. Dolayısıyla kod gelmedi diye endişelenmenize gerek yok.

Söz konusu doğrulama koduna erişmek için Telegram uygulamasını açın. Sohbet kısmında Telegram tarafından gönderilen bir mesaj göreceksiniz. Mesajda yer alan doğrulama kodunu "Confirmation code" bölümüne yazın.

Kodu yazdıktan sonra "Sign In" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada yer alan kutucuğa hesabınızı neden silmek istediğinizi yazın. Bir sonraki aşamaya geçmek için "Delete My Account" butonuna tıklayın. Son olarak "Yes, delete my account" seçeneğini seçin.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan mesajlaşma uygulamasında bulunan hesabın silinebilmesi için bir yöntem daha mevcut. Bu yöntem, web tarayıcısı ile uğraşmak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Bununla birlikte tüm işlemi uygulama üzerinden gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Bu yöntemi uygulamak için ilk olarak anlık mesajlaşma uygulamasını açın. Uygulama üzerinden ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında yer alan "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne dokunun. Açılan sayfanın alt kısmında "Hesabımı sil" butonuna dokunun. Bu işlemi yapmanız durumunda bir pencere açılacak.

Açılan pencerede 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl olmak üzere dört farklı seçenek yer alacak. Silme işleminin ne kadar süre sonra gerçekleşmesini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 1 ay seçeneğini seçtiğiniz takdirde bu süre boyunca hesabınıza girmemeniz halinde otomatik olarak silme işlemi gerçekleşir.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetinde yer alan hesabınızı sildiğiniz takdirde mesajlar ve kişiler dahil olmak üzere tüm verileriniz platformun sisteminden silinir. Oluşturduğunuz gruplarda yer alan kişiler birbirleri ile iletişim kurmaya devam eder ve gruba daha önce yazdığınız mesajları görebilirler.

Hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra bir daha hesabınıza erişemezsiniz. Dolayısıyla sohbet geçmişi, kişiler ve gruplarınıza ulaşabilmeniz mümkün olmaz. Platformu bir süre sonra yeniden kullanmak istediğiniz takdirde yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir.

Hesap silme işleminden önce verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Böylelikle silme işlemi ile birlikte Telegram verilerinizi kaybetmemiş olursunuz. Bu işlem için bilgisayarınızda yüklü değilse Telegram Desktop uygulamasını indirip yükleyin. İndirme ve yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra uygulamayı açın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Oturum açma işlemini gerçekleştirdikten sonra Telegram Desktop üzerinden ayarlar sayfasını görüntüleyin. Sayfanın alt kısmında yer alan "Telegram verilerini dışa aktar" seçeneğine tıklayın. Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra işlemi tamamlayabilirsiniz.

Hız, güvenlik ve gizlilik odaklı bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram, çok kolay bir kullanıma sahip. Android, iOS ve Windows dahil olmak üzere birçok platformu destekleyen başarılı uygulamayı ister akıllı telefon ister tablet isterseniz bilgisayar üzerinden kullanabilirsiniz.

Dünyanın en çok indirilen 10 uygulamasından bir tanesi olan Telegram üzerinden gerçekleştirdiğiniz sohbetler platformlar arasında senkronize olur. Yani akıllı telefon üzerinden yaptığınız sohbete bilgisayarınızda devam edebilirsiniz. Bu, oldukça büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

Anlık mesajlaşma uygulaması ile fotoğraf, video, mesaj, dosya, çıkartma ve emoji gönderebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüze sahip olan uygulamada 200 bin kişiye kadar grup desteği mevcut. Bu durum, çok fazla sayıda kişinin aynı ortamda iletişim kurabilmesine imkân tanır.

Zengin özellikler, üst düzey güvenlik ve kullanım kolaylığı sunan anlık mesajlaşma uygulamasında hesabınızı nasıl silebileceğinizi anlattık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.