360 Derece Video Çekimleri Yapabilen Aksiyon Kamerası: GoPro Max Özellikleri ve Fiyatı!

GoPro Max, Amerikan teknoloji şirketi GoPro tarafından üretilen bir cihazdır. Bu kamerayla 360 derece video çekimleri yapılabilir. GoPro Max, 6K çözünürlükte 360 derece ile videolar çekme imkanı sunuyor. Biz de bu rehberde GoPro Max özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

GoPro Max Özellikleri

GoPro Max kamera hem 240fps kayıt hem de GoPro Hero benzeri standart çekimler yapma imkanı sunuyor. 360 derece aksiyon kamerasının arka ve ön kısmında lensler yer alıyor. Kamera; Maksimum SuperView, Dar, Geniş ve Doğrusal şeklinde 4 farklı dijital lens seçeneğine sahip.

Bundan dolayı kamerayla her ortamda profesyonel çekimler yapılabiliyor. GoPro Max aksiyon kamerasıyla ağır çekim ve sistematik geçişli videolarda çekiliyor. GoPro Max gücünü GP1 çipinden alıyor. Bağlanabilirlik noktasında çok güçlü olan bu kamerada şu özelliklerde var;

USB-C

Bluetooth

Wi-Fi

Kamerayla yapılan kayıtlar otomatik telefona aktarılıyor. GoPro Plus aboneliği sayesinde de çekilen videolar, buluta otomatik yükleniyor.

GoPro Max kullanıcılarına 1080p canlı yayın yapma imkanı sunuyor. Aynı zamanda özel “Quik” isimli uygulamadan videolar düzenlenebiliyor. Uygulamayla birçok düzenleme işlemi basit şekilde yapılabilir. Reframe özelliğiyle 360 derecelik görüntüler, hızlı şekilde geleneksel video ve fotoğraflara da dönüştürülüyor.

GoPro Max, 1600 mAh lityum-iyon bataryadan oluşuyor. Batarya kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Bu sebeple yedek bataryalarla değiştirme imkanınız var. Ayrıca opsiyonel hızlı şarj güç adaptörü bataryalar, %38 daha hızlı şarj oluyor. Böylelikle çekimlere ara vermeden kesintisiz devam edilebiliyor. GoPro Max’ın kasası çok dayanıklıdır. Bahsettiğimiz aksiyon kamerası, 5 metreye kadar su geçirmiyor. En zor şartlar altında dahi kullanılabilir.

Video çekimleri esnasında selfie çubuğunun gizlenmesini sağlayan özellikte var. Video çekimleri yapılırken selfie çubuğunun olduğu fark edilmeden profesyonel şekilde çekimlere imza atılıyor. Dikey olarak videolar paylaşmayı sevenler içinde GoPro Max ideal bir kameradır.

GoPro Max’ın ön tarafında bir ekran yer alıyor. Dokunmatik ekrandan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ekrandan yaptığınız çekimleri de izleyebilirsiniz. Ekrana ait kısayollardan tüm gerekli özelliklere ulaşmakta mümkün. 12 adet sesli komutla kamera yönetimi de yapılabiliyor.

GoPro Max ile çekimler yapılırken ses kaydı en iyi seviyede yapılır. Bunun için cihaz 6 mikrofonla destekleniyor. Mikrofonlar hem stereo ses kayıt hem de 360 derece stereo ses kayıt yapıyor. Kameradaki “Gelişmiş Rüzgar Gürültüsü Azaltma Teknolojisi” ile de kayıtlarda temiz sesler elde edilebiliyor.

GoPro Max ile 360 derece zaman atlamalı videolar çekilebilir. Aynı zamanda kamerayla 16.6 megapiksel fotoğraf çekimleri de gerçekleşiyor. Kamerayla çekilen 360 derecelik panoramik fotoğraflarda çok profesyonel.

Kameranın hareketli çekimler yaparken sarsıntıları minimuma indiren stabilizasyon özelliği de çok kullanışlıdır. Horizon Lock özelliği sayesinde tüm çekimler hem dengeli hem de sabit gerçekleşiyor. Horizon Lock özelliği, kamera dönse dahi yine de kameranın ufuk düzeyini koruyor. Kamerada ufuk çizgisi düzeltme özeliği de var.

GoPro Max Fiyatı

GoPro Max ile videolar çekilip kolayca kliplere dönüştürülebilir. Kliplerde TikTok, Instagram, YouTube gibi platformlarda paylaşılabilir. GoPro Max kutusundan şu ekipmanlar çıkıyor;

Kamera kılıfı

Şarj edilebilir pil

2 koruyucu lens

Montaj için kavisli yapışkan

Lens kapakları

Montaj tokası

Mikrofiber çanta

Montaj vidası

USB-C kablo

GoPro Max kutusundan çıkan katlanabilir montaj tokasıyla 30’un üzerinde yuvaya kameranın montesi yapılabilir. GoPro Max fiyatı ise 23.999,00 TL’dir.