Acer Nitro Blaze 7 Özellikleri ve Fiyat

Acer’ın IFA 2024’te tanıtılan yeni bilgisayar modelleri adından söz ettirmişti. Bunun yanında markanın fuarda görücüye çıkardığı ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran bir diğer ürün ise Acer Nitro Blaze 7 oldu. Yapay zeka uyumlu özellikleri ile öne çıkan el konsolunun performansı oldukça yüksek.

Peki, Acer Nitro Blaze 7’nin sahip olduğu teknik özellikler neler? Bu el konsolu oyun severlere ne gibi avantajlar sunuyor? Gelin, birlikte bakalım.

Acer Nitro Blaze 7 Özellikleri

Nitro Blaze 7 isminde bulunan 7, cihazın 7 inçlik ekranından geliyor. Ayrıca işlemci olarak da AMD Ryzen 7 8840HS kullanılıyor.

Grafik açıdan oldukça başarılı bir performans sergileyen yeni nesil el konsolunda 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olan FHD ekran bizi karşılıyor.

38 AI TOPS gücü ile çeşitli yapay zeka özelliklerini destekleyen cihazda ekran kartı olarak AMD Radeon 780M kullanılıyor.

Cihazın maksimum hız değeri 5,1 GHz olarak belirtilmiş. 144 Hz’lik yenileme hızının yanı sıra AMD FreeSync Premium teknolojinin de desteği ile görüntülerde donma ve kırılma minimuma indiriliyor. Böylece yüksek çözünürlükte kaliteli görsellere eşlik eden akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi vadediliyor.

Dokunmatik 7 inçlik ekranda 1920 x 1080 px çözünürlükte görüntü elde ediliyor. Ekranın tepki süresi ise 7 ms olarak belirtiliyor.

Depolama açısından baktığımızda 2 TB’lık bir kapasite sunan el konsolunda PCIe Gen4 NVMe SSD kullanılıyor. Böylece hafızaya kaydedilen oyunlar, nereye giderseniz gidin cihazınızla birlikte sizinle geliyor.

Dahili bellekte 7.500 MHz 16 GB LPDDR5x RAM yer alıyor. Birden fazla görev yönetimi aynı anda gerçekleştirilebilirken bir oyundan diğerine veya uygulamalar arasında geçiş yapmak da son derece kolay ve akıcı bir hale geliyor.

Acer’ın sunduğu Acer Game Space, konsolda oynayacağınız oyunları saklayabileceğiniz bir kütüphane işlevi görüyor.

Yenilikçi el konsolunun en önemli özelliklerinden birisi de şüphesiz kolay taşınabilir olması. Kompakt ve ergonomik tasarımı ile Acer Nitro Blaze 7 bu anlamda da iyi bir performansa sahip. Ağırlığının sadece 670 gram olduğu belirtiliyor.

Wi-Fi 6E bağlantı desteği sunan konsol diğer cihazlarla kolayca bağlantı kurabilmenize olanak tanırken, çevrimiçi oyunlarda da bağlantı sorunları yaşamamanıza yardımcı oluyor.

Acer Nitro Blaze 7 Fiyatı

Acer’ın 2024 yılında adını duyurduğu Nitro Blaze 7 için Türkiye’ye ilişkin bir satış fiyatı bilgisi henüz paylaşılmadı. Yurt dışında ise cihazın başlangıç tahminine ilişkin bazı tahminler mevcut.

Bu tahminlere baktığımızda standart model Acer Nitro Blaze 7’nin 500 – 600 dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olmasının beklendiğini söyleyebiliriz.

Siz bu el konsolunu nasıl buldunuz? Türkiye’ye geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.