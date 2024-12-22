Açık Lise Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? AÖL Sınav Sonuç Sorgulama

Açık öğretim seçeneği sayesinde pek çok kişi yarıda bıraktığı ortaokul, lise, üniversite eğitimlerini tamamlama şansı buluyor. Hatta bunun yanında belli bir yaşa kadar gelmiş ancak okuma yazma dahi bilmeyen pek çok vatandaşımız açık öğretim sayesinde önce okuma yazma öğrendi ardından da üniversite kazanma şansı elde etti.

Peki bugün yapılan Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama sistemine nasıl girilir ve nasıl sorgulama yapılır? İşte konuyla ilgili detaylar...

Açık Öğretim Lisesi AÖL Sınav Sonuçları Ne Zamn Açıklanacak? Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lise için sınav tarihleri 21 ve 22 Aralık olarak belirlendi. Adaylar bu tarihlerde önceden belirlenmiş olan sınav yerlerinde, sınav giriş kağıtları ile birlikte soruları çözmek için ter döktü. 81 ilde aynı anda düzenlenen sınavlar sayesinde pek çok vatandaş gündelik hayatındaki iş düzenini bozmadan eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor ve lise mezunu olma şansı yakalıyor.

Bunun yanında pek çok aktif 12. sınıf YKS öğrencisi yani önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenci de daha rahat bir çalışma düzenine sahip olmak açısından açık liselere geçiyor. Kısacası AÖL sınavları pek çok kişiyi ilgilendiriyor ve büyük önem arz ediyor. Açık öğretim Lise Sınavları tarihleri ise şu şekildeydi:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00.

günü saat 2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00.

günü saat 3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00.

Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ise 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Peki AÖL sonuç sorgulama nasıl yapılır?

İlk olarak "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" web adresine gidin veya iOS ve Android uygulama marketlerinden "Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması'nı" indirin. Öğrenci giriş ekranına "Güvenlik Kodu, T.C Kimlik Numarası veya Öğrenci Numarası, Şifre" bilgilerini sırayla girin. "e-devlet" ile de giriş yapabilirsiniz. Açılan ekrandan AÖL Sonuç sekmesine tıklayarak sonuçlarınızı görebilirsiniz.

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