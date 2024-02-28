En İyi Adam Sandler Filmleri

Romantik komedi filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden olan Adam Sandler dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Ünlü aktörün yer aldığı yapımlar ise başarıdan başarıya koşuyor.

Oldukça ilginç kategorilerde ödül almayı başaran yıldız oyunculuğunun yanı sıra farklı projelerde yapımcı ve senarist olarak da görev almış.

1966 doğumlu Amerikalı aktör The Cosby Show’da henüz 17 yaşındayken keşfedilmiş. O günden bugüne kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Adam Sandler’ın en iyi 7 filmini bu yazımızda sizin için derledik!

Adam Sandler’ın En İyi 7 Filmi

50 İlk Öpücük

Click

Süper Baba

Aşk Sarhoşu

Happy Gilmore

Kazara Zengin

Gizemli Cinayet

1. 50 İlk Öpücük

Oyuncular: Drew Barrymore, Adam Sandler, Rob Schneider

Tür: Romantik Komedi

Yayın Tarihi: 2004

Orijinal Adı: 50 First Dares

IMDB Puanı: 6.8

Hawaii’de özgürce yaşam süren Henry Roth isimli bir karakteri Adam Sandler canlandırıyor. Başarılı doktor birçok kadınla gönlünü eğlendirerek eğlenceli bir yaşam sürüyor.

Gün gelip Lucy Whitmore isimli genç kadınla tanıştığında hayatındaki büyük değişim başlıyor. Birbirlerinden oldukça hoşlanan ikilinin arasında ciddi bir ilişki filizlenecek gibi oluyor ancak bir sorun var.

Lucy adlı genç kadın Henry ile yaşadığı onca şeyin ardından ertesi gün uyandığında hiçbir şeyi hatırlamıyor. Hatta Henry’yi bile tanımıyor. Bu durum karşısında şaşkına dönen Henry, Lucy’nin hafıza sorununun farkına varıyor.

Hal böyleyken Lucy’den vazgeçmek istemeyen Henry, genç kadını her gün yeniden kendine aşık etmenin yollarını arıyor.

2. Click

Oyuncular: Kate Beckinsale, Adam Sandler, Christopher Walken

Tür: Dram, Komedi, Fantastik, Aile

Yayın Tarihi: 2006

Orijinal Adı: Click

IMDb Puanı: 6.4

Genç bir mimar olan Micheal Newman orta düzey bir aile hayatı yaşıyor. Sevgi dolu eşi Donna, çocukları Ben ve Samantha ile yaşadıkları eve sık sık kendi ebeveynleri de ziyarete geliyor.

Stresli bir işkolik olarak tanımlayabileceğimiz Micheal, işine aşırı derecede odaklanınca ailesini ihmal etmeye başlıyor. Bir gün sıradan bir kumanda almak için bir dükkâna giriyor.

Bu dükkânın tuhaf sahibi Morty ile tanıştıktan sonra hayatında fantastik bir kapı aralanıyor.

Morty’den kendi hayatını yönetmesi için dizayn edilmiş özel bir kumanda aleti alan Micheal çok fazla kullandıktan sonra bu aletin kumandasını kaybediyor ve işler karmaşık bir hal alıyor.

3. Süper Baba

Oyuncular: Joey Lauran Adams, Adam Sandler, Jon Stewart

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 1999

Orijinal Adı: Big Daddy

IMDb Puanı: 6.4

Orta yaşlardaki Sonny Koufax artık hayatını yoluna koymuş, başarılı bir avukattır. Özel hayatında ise güvendiği bir ilişkiyi yeni sonlandırmış olması onu olumsuz etkiler.

Koufax’ın sorumsuzluğu gerekçesiyle sevgilisi onu terk etmiştir. Genç adam artık daha sorumluluk sahibi olduğunu sevdiği kadına kanıtlamak için çabalamaya başlar.

Bir çocuk evlat edinir ve sevdiği kadınla çocuk arasında güçlü bir bağ kurulur. Hem komedi hem de dram türünde değerlendirilebilecek bir yapım.

4. Aşk Sarhoşu

Oyuncular: Emily Watson, Adam Sandler, Philip Seymour Hoffman

Tür: Romantik

Yayın Tarihi: 2002

Orijinal Adı: Punch-Drunk Love

IMDb Puanı: 7.3

Barry Egan isimli genç adam 7 tane kız kardeşiyle yaşıyor. İşine tutunup hayatındaki boşlukları doldurmaya çalışan Egan, kadınlar konusunda pek de başarılı değil. Bir gün tanıştığı genç bir kadınla arasında bir ilişki filizleniyor.

Adam Sandler’ın başrol üstlendiği bu film, ünlü aktörün oynadığı romantik komedilerden farklı. Biraz daha romantik ve öğretici bir film olduğunu söyleyebiliriz.

5. Mutlu Gilmore

Oyuncular: Christopher McDonald, Adam Sandler, Julie Bowen

Tür: Romantik Komedi

Yayın Tarihi: 1996

Orijinal Adı: Happy Gilmore

IMDb Puanı: 7.0

Sportif filmleri sevenlerin beğenerek izlediği bu yapımda güçlü fakat bu gücünü düzgün biçimde kontrol edemeyen bir hokey oyuncusunun hayatı konu alınıyor.

Büyükannesinin vergi borcu nedeniyle yaşadığı evden çıkması gereken Gilmore rotasını Golf sporuna doğru çeviriyor. Golf sayesinde iyi miktarda para kazanıp vergi borcundan kurtulacağını düşünen genç adam müsabakalara katılıyor.

Dahil olduğu müsabakada hayatının aşkı ile tanışması ise büyük bir sürpriz oluyor. Dikkatleri üstüne çekmek için ise Shooter McGavin’i yenmesi gerekiyor. Adam Sandler’ın nostaljik komedi yapımlarından birisi.

6. Kazara Zengin

Oyuncular: Winona Ryder, Adam Sandler, Steve Buscemi

Tür: Romantik Komedi

Yayın Tarihi: 2002

Orijinal Adı: Mr. Deeds

IMDb Puanı: 5.8

Longfellow, hem şair hem de bir pizza restoranının sahibidir. Deeds isimli bir kasabada yaşayan bu kişi oldukça saf bir insandır. Kasaba halkı kendisini çok sever.

Kendisine yüklü bir miras kaldığını öğrenen bu şair aslında paraya önem veren bir insan değildir ancak bu olay kendisinin bütün hayatını değiştirir. Amcasından kalan 40 milyar dolar ve bir medya şirketi nedeniyle New York basını kendisinin peşine düşer.

Bu şirkette 2. Yönetici konumunda olan Chuch Seder ise mirasın Deeds’e kalmasını istemez. Babe Bennent isimli TV yapımcısı da Deeds’e bir oyun oynar.

Genç adamı kendisine aşık olduğuna inandırıp bir TV programında Deeds’i rezil etmeyi planlar. Fakat işler planladığı gitmez ve bir anda Babe, aslında kendisinin Mr. Deeds’e aşık olduğunu anlar.

7. Gizemli Cinayet 1-2

Oyuncular: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Luke Evans

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 2019 - 2023

Orijinal Adı: Murder Mystery

IMDb Puanı: 6.0 – 5.7

İlk filmde evlililklerini toplamak için karı-koca Avupr tatiline çıkmayı planlayan Amerikalı bir polis ve eşini Adam Sandler ve Jennifer Aniston canlandırıyor.

Adamın işi nedeniyle erteleyip durdukları bu tatile çıkmak için son derece heyecanlı olan çift bu tatilde bir partiye katılıyor. Yaşlı bir milyarder tarafından düzenlenen bu partide aniden korkunç bir cinayet yaşanıyor.

Milyarderin öldürülmesinden sorumlu olarak gösterilen bu çift kendilerini aklamak için cinayetin esas faillerini bulmaya çalışıyor.

Bu işte ustalaşan film ikinci filmde kendi dedektiflik bürolarında yeni olayların peşine düşmeye başlıyor Bunlardan biri de arkadaşları Maharaja’nın kendi düğününden kaçırılması oluyor.

Sizin en sevdiğiniz Adam Sandler filmleri hangileri? Başka hangi oyuncuların yer aldığı en iyi film ve dizi derlemelerini burada görmek istersiniz? Yorumlarda paylaşın!