En İyi Orlando Bloom Film ve Dizileri

Legolas rolüyle gönüllere taht kuran ve sinemaya ilk adımını Oscar Wilde’ın hayatını anlatan filmdeki rolüyle atan Orlanda Bloom şimdiye dek birçok ünlü yapımda rol aldı. Oyunculuğuyla büyüleyen aktörün filmleri ve dizileri geniş kitleler tarafından hayranlıkla izlendi.

Dünyaca ünlü oyuncunun yer aldığı filmler gişe rekorları kırarken dizileri de bir o kadar sevildi. Bu yazımızda ünlü aktörün rol aldığı, en iyi film ve dizileri sizin için sıralıyoruz. İşte, Orlando Bloom'un yer aldığı en iyi 11 yapım!

En Sevilen Orlando Bloom Film ve Dizileri

Carnival Row

Easy

Elizabethtown

Ned Kelly

Zulu

The Outpost

Cennetin Krallığı

Troy

Black Hawk Down

The Hobbit

Karayip Korsanları

Yüzüklerin Efendisi

1.Carnival Row

Tür: Dizi / Fantastik, Polisiye, Dram

Yayın Tarihi: 2019

Orlando Bloom’u başrolde izlediğimiz bu dizi gelecekte geçiyor. İnsanlarla birlikte farklı yaratıkların da yaşadığı Bruge şehrinde bir seri katil bulunuyor. Bu seri katilin suçlarını araştıran polis müfettişi rolünü Bloom üstleniyor.

Başrolde kendisine eşlik eden isim Care Delevinge. Vignette Stonemoss karakterini canlandıran aktris bu dizide peri rolünde. Bir kaza sonrasında kendini Bruge şehrinde bulan perinin yolu polis müfettişi Philo (Orlando Bloom) ile kesişiyor.

İkilinin arasında oluşan güçlü bağ, birlikte araştırdıkları bir peri cinayeti ve Bruge şehrinde yaşananlar dizinin ana temasını oluşturuyor.

Carnival Row 2 sezon olarak Amazon Prime’da yayınlandı. Yapılan açıklamalara göre 3.sezon gelmeyecek.

2. Easy

Tür: Dizi / Dram, Komedi

Yayın Tarihi: 2016

Antoloji türünde bir dizi olan Easy’de birçok ünlü isim rol alıyor. Bloom da bu isimlerden birisi. Chicago’da hayat süren insanların teknoloji, kültür, aşk ve cinsellik tanımlarını sorgulayan bir yapım. Sekiz bölümden oluşuyor.

Ünlü aktöre eşlik eden oyuncular arasında Malin Akerman, Dave Franco, Michael Chernus, Jane Adams, Marc Maron, Elizabeth Reaser gibi isimler yer alıyor.

3. Elizabethtown

Tür: Film / Romantik, Komedi, Dram

Yayın Tarihi: 2005

Drew Baylor isimli bir adamın iş hayatında yaşadığı başarısızlık nedeniyle psikolojisi bozuluyor. Şirketinin milyar dolarlar kaybetmesine neden olduktan sonra kendisi intihar etmeye karar veriyor.

Tam da bu sırada kardeşinden gelen bir telefon ile babasının öldüğünü öğreniyor. Ailesinin yanına gitmek için yola koyulan Baylor’ın hayatı uçakta tanıştığı Claire Colburn isimli hostesten sonra değişmeye başlıyor.

Başrolde ünlü aktöre Kirsten Dunst ve Susan Sarandon eşlik ediyor. Filmin IMDb puanı 6.3.

3. Ned Kelly

Tür: Film / Macera, Aksiyon, Biyografi

Yayın Tarihi: 2003

Gregor Jordan’ın yönetmenliğini üstlendiği bu filmde Heath Ledger, Geoffrey Rush ve Orlando başrolleri paylaşıyor. Victoria bölgesinde dört kişilik bir çetenin lideri olan Ned Kelly filme adını veren karakter. Çetenin içinde kendi kardeşi Dan de bulunuyor.

Yaptıkları soygunların birinde polislerle karşılaşan bu çete üç tane polis memurunu öldürüyor. Bu olaya tanıklık eden biri çeteyi polise ihbar ediyor. Böylece tam ‘kurtulduk’ derken kendilerini daha karmaşık ve aksiyon dolu bir hikayenin içinde buluyorlar. Filmin IMDb puanı 6.4 olarak karşımıza çıkıyor.

4. Zulu

Tür: Film / Dram, Aksiyon, Suç

Yayın Tarihi: 2013

IMDb puanı 6.7 olan filmde kanlı olayların içinde büyüyen ve en sonunda polis olan Ali Neuman ana karakter olarak karşımıza çıkıyor. Cape Town’da görev yapan memur şehirdeki bütün suçları temizlemek istiyor.

Bir vaka kapsamında iki genç kadının cesedi ile karşılaşan Neuman, ortağı ile birlikte bu olayın peşine düşüyor. Araştırmaları süresince şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar korkunç olaylar karşılarına çıkıyor.

Filmin başrollerinde Orlando Bloom, Forest Whitaker ve Conrad Kemp rol alıyor.

5. The Outpost

Tür: Film / Tarih, Dram, Aksiyon

Yayın Tarihi: 2009

Amerikan askerlerinin Taliban karşısındaki mücadelesinin anlatıldığı bu film gerçek hikayelere dayandırılıyor. Afganistan’da düzenlenen Taliban saldırısında karakolda bulunan 53 asker yüzlerce kişi ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Bekledikleri yardım gelecek mi? Bu mücadelede neler yaşanacak? Bu soruların cevabını öğrenmek için filmi izlemeniz gerekiyor.

6. Cennetin Krallığı

Tür: Film / Macera, Aksiyon, Dram

Yayın Tarihi: 2005

Balien isimli kimsesiz, devrimci bir gencin şövalye olup Haçlı ordusuna katılmaya karar veriyor. İlk Haçlı Seferi’ne katılan Bailey Kudüs’ün kapısına kadar gidiyor. Haçlı Seferleri’ne ilişkin anlatılan hikâyelerden ilham alınarak kurgulanan bu filmde Bailey’nin yaşadıkları efsanelerde duyduğumuz olaylardan geride kalmıyor.

Orlando Bloom ile birlikte Eva Green ve Liam Neeson’ın oyunculuğunu izlediğimiz film IMDb’den 7.2 puan almayı başarmış.

7. Troy

Tür: Film / 2004

Yayın Tarihi: 2004

Yunanlar ile Truva arasında geçen, tarihin en önemli savaşlarından biri olarak anılan Truva Savaşı bu filmin ana konusunu oluşturuyor. Helen isimli Sparta Kraliçesi’ni kaçıran Paris rolünde Brad Pitt’i izliyoruz. Kendisine başrollerde Eric Bana ve Orlando Bloom eşlik ediyor.

Bu filmde Truva açıklarına gelen bin gemilik bir Yunan ordusu on binlerce askerini bu bölgeye yığmayı hedefliyor. İşte, tam da burada antik çağın unutulmaz savaşı gerçekleşiyor. Filmin IMDb puanına baktığımızda 7.3 olduğunu görüyoruz.

8. Black Hawk Down

Tür: Film / Dram, Aksiyon, Tarih

Yayın Yılı: 2001

90'larda Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından bazı askerler Somali’de görev yapmak üzere yönlendiriliyor. Bu askerler arasından seçilen bir gruptan istenen özel bir görev var: Mohamed Farrah Aidid’in bazı askerlerinin ele geçirilmesi.

Bu görev her ne kadar ilk bakışta basit gibi gözükse de bu bölgeyi tanımayan asker grubu büyük zorluklarla karşılaşıyor. Verilen bu görev ve alınan kararların bedeli ağır bir şekilde ödeniyor. IMDb değerlendirmesinde film 7.7 puan almayı başarıyor.

9. The Hobbit

Tür: Film / Fantastik

Yayın Yılı: 2012 - 2014

Üç filmlik bir seri şeklinde karşımıza çıkan The Hobbit’in bölümleri Beklenmedik Yolculuk, Smaug’un Çorak Toprakları ve Beş Ordunun Savaşı olarak isimlendiriliyor. Yüzük taşıyıcısı olarak görevlendirilen Bilbo Baggins ana karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Kendisi ile birlikte elfler ve cücelerle dolu fantastik bir kurgu izliyoruz. Yüzüklerin Efendisi’nden sonra çıktığı için bu seriye ilişkin büyük beklentiler oluşmuştu. Bu beklentileri ne kadar karşılayabildiği tartışılır ancak IMDb’den 7.8 puan aldığını da belirtmekte fayda var.

10. Karayip Korsanları

Tür: Film / Macera, Fantastik, Aksiyon

Yayın Yılı: 2003 – 2017

Yine bir seri olarak karşımıza çıkan ve Bloom’un kariyerinde son derece önemli bir rol oynayan Karayip Korsanları’ndan söz etmeden olmaz. Karayip denizinde hüküm süren korsanların yaşadığı maceraları hafif esprili bir dille anlatan bu seri toplam 5 adet filmden oluşuyor.

Siyah İnci’nin Laneti, Ölü Adamın Sandığı, Dünyanın Sonu, Gizemli Denizlerde ve Salazar’ın İntikamı şeklinde isimlendirilen bu filmlerde Bloom ile birlikte rol alan bir diğer ünlü, yakışıklı ve başarılı aktör ise Johny Depp olarak karşımıza çıkıyor. Serinin IMDb puanı 8.1.

11. Yüzüklerin Efendisi

Tür: Film / Macera, Aksiyon, Dram

Yayın Yılı: 2001 – 2003

Orlando Bloom’un kariyerinin temel taşı olarak nitelendirebileceğimiz bu seri üç filmden oluşuyor. Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü filmlerini içeren bu seride yüzük taşıyıcısı Baggins’in bu yüzüğü yok etmesi ve ardından yaşanan maceralar konu alınıyor. Sinema tarihinin klasiklerinden biri haline gelen aksiyon dolu bu yaratıcı yapımda ünlü aktör başrolü Elijah Wood ve Ian McKellen ile paylaşıyor. Filmin IMDb puanı ise 9.0.

Orlando Bloom’un uzun süredir beyaz perdede görülmemesi üstüne kendisi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmıştı. 2023 yılının Nisan ayında yapılan haberlere göre yeni bir Amazon Prime dizisinde hem başrolde hem de yürütücü yapımcı rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Bu dizinin adı ‘This Must Be The Place’ olarak duyurulmuştu. Hem bu dizi hem de ünlü oyuncunun yer alacağı yeni projeler hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor olacak.

Siz bu dizi ve filmlerden kaç tanesini izlediniz? Oyuncunun performansını en iyi bulduğunuz yapım hangisiydi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.