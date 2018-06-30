Evinizde veya ofisinizde sadece bir yazıcı varsa ve kablolarla uğraşmadan belgelerinizi yazdırmak istiyorsanız, bu rehberimizde ağ üzerinden yazıcı paylaşımı nasıl yapılır? Anlatıyoruz.

Yeni nesil yazıcı modellerinde Wi-Fi özelliğiyle birlikte kablolarla uğraşmadan çıktı alabiliyorsunuz. Ancak, bu özellik her cihazda olmadığından farklı bir alternatif aramak gerekiyor. Ağ üzerinden yazıcı paylaşımı yapmak için, bir adet yazıcı ve bu yazıcının bağlı olduğu bir bilgisayar yeterli oluyor. Evde veya ofisteki diğer bilgisayarlar ise hiçbir zahmete girmeden bu yazıcıyı kullanabiliyorlar.

Öncelikle Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar bölümüne gidiyoruz. Burada, ağ üzerinden paylaşmak istediğiniz yazıcıya sağ tıklayarak Yazıcı özellikleri seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan pencerede Paylaşım sekmesine gidiyoruz ve Bu yazıcıyı paylaştır seçeneğini işaretliyoruz. Sonrasında açık pencerelerde Tamam butonuna basarak işlemi tamamlıyoruz.

Yukarıdaki işlemi yazıcının bağlı olduğu bilgisayarda yapmanız gerekiyor. Şimdi ise bu yazıcıya ağ üzerinden bağlanmak istediğiniz bilgisayarlarda yapmanız gerekenlere bakalım.

Yazıcının bağlı olduğu bilgisayar ile aynı ağda olduğunuzdan emin olduktan sonra; Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin adımlarını izliyoruz.

Bağlı olduğunuz ağı hangi profille kullanıyorsanız, bu listeden geçerli profil altında Ağ bulmayı aç, Dosya ve yazıcı paylaşımını aç seçeneklerini işaretliyoruz. Ve Tüm Ağlar profiline giderek Parola korumalı paylaşımı kapat seçeneğini işaretleyip Değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz.

Paylaşım seçeneklerini değiştirdikten sonra, ana bilgisayardaki yazıcıyı diğer bilgisayarlara ekleme işlemine geçebiliriz. Bunun en kolay yolu olarak;

Windows tuşu + R kısayolunu kullanarak Çalıştır konsolunu açıyoruz. Burada ana bilgisayarın adını kullanacağız. Yazıcının bağlı olduğu cihazda; Bu Bilgisayar seçeneğine sağ tıklayıp Özellikler butonuna tıklayarak açacağınız Sistem penceresinde Bilgisayar adı bölümünü tam olarak not etmeniz gerekiyor.

Çalıştır konsoluna \\bilgisayaradı yazıp enter tuşuna basıyoruz.

Gördüğünüz gibi paylaşıma açık cihazlar artık görünüyor.

Yazıcıya çift tıkladıktan sonra Dosya > Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla adımlarını uygulayarak tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Ağ üzerinden paylaşıma açtığınız yazıcıyı tüm bilgisayarlar için aynı işlemi uygulayarak kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın da açık olması gerektiğini unutmayın. Aksi taktirde ağ üzerinden yazıcıya bağlanmanız mümkün olmuyor.