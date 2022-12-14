Windows 10'da Mikrofon Nasıl Etkinleştirilir veya Devre Dışı Bırakılır?

Windows 10 PC'de mikrofon etkinleştirme veya devre dışı bırakma işleminin gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki, mikrofunu aktif hâle getirmek veya devre dışı bırakmak için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Birçok bilgisayar kullanıcısı, gizlilik açısından mikrofonu devre dışı bırakmayı tercih eder. Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda mikrofonu devre dışı bırakabilir, istediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda mikrofonu aktif hâle getirmek veya devre dışı bırakmak için 3 yöntem mevcut ve bu yöntemlerin hiçbiri üçüncü taraf yazılım kullanmanızı gerektirmez.

Mikrofon Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma Yöntemleri

Aygıt Yöneticisi ile mikrofonu açma ve kapatma

Denetim Masası’ndan mikrofonu açma ve kapatma

Belirli uygulamaların mikrofon erişimini devre dışı bırakma

Yukarıda mikrofunu açıp kapatabilmenize imkân tanıyan yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca PC'nizin sesini yükseltmek istiyorsanız bilgisayar sesini arttırmak için programlar listesine göz atabilirsiniz.

Aygıt Yöneticisi ile Mikrofonu Açma ve Kapatma

Başlat butonuna sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi aracını seçin.

"Ses girişleri ve çıkışları" yazısına çift tıklayın.

Mikrofon yazısına sağ tıklayın.

"Özellikler" yazısına tıklayın.

"Sürücü" sekmesine tıklayın.

"Cihazı devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

Daha sonra onay iletişim kutusu üzerinden “Evet” butonuna basın.

Mikrofon devre dışı bırakılacaktır.

Mikrofonu tekrar etkinleştirmek için 4. adıma kadar aynı işlemleri uygulayın.

"Sürücü" sekmesi üzerinden “Cihazı Etkinleştir” seçeneğine tıklayın.

İlk olarak görev çubuğunda yer alan Başlat butonuna sağ tıklayın ve ardından “Aygıt Yöneticisi” seçeneğine tıklayarak Aygıt Yöneticisi’ni açın. Aygıt Yöneticisi penceresi üzerinden "Ses girişleri ve çıkışları" yazısına çift tıklayın. Mikrofon yazısına sağ tıklayın ve ardından "Özellikler" yazısına tıklayın.

Özellikler penceresinde yer alan "Sürücü" sekmesine tıklayın ve ardından "Cihazı devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın. Daha sonra onay iletişim kutusu üzerinden "Evet" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından mikrofon devre dışı bırakılacaktır.

Mikrofonu tekrar etkinleştirmek için Özellikler penceresindeki "Sürücü" sekmesine tıklayın ve ardından "Sürücü" sekmesi üzerinden “Cihazı Etkinleştir” seçeneğine tıklayın.

Denetim Masası’ndan Mikrofonu Açma ve Kapatma

Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki hoparlör simgesine sağ tıklayın.

"Ses ayarlarını aç" seçeneğini seçin.

“Giriş” kategorisinde yer alan “Ses cihazlarını yönet” seçeneğine tıklayın.

"Mikrofon" yazısına tıklayın.

"Devre dışı bırak" butonuna basın.

Mikrofonu tekrar etkinleştirmek için aynı işlemleri tekrar uygulayın.

Bu kez “Mikrofon” yazısına tıkladıktan sonra "Etkinleştir" butonuna tıklayın.

Görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan simgelerden hoparlör simgesine sağ tıklayın ve ardından "Ses ayarlarını aç" seçeneğine tıklayın. "Giriş" kategorisinde yer alan "Ses cihazlarını yönet" seçeneğine tıklayın.

Ses cihazlarını yönet sayfası üzerinden "Giriş cihazları" yazısının altında yer alan "Mikrofon" yazısına tıklayın ve ardından "Devre dışı bırak" butonuna tıklayın. Mikrofonu tekrar etkinleştirmek için aynı işlemleri tekrar uygulayın, ancak bu sefer "Mikrofon" yazısına tıkladıktan sonra "Etkinleştir" butonuna tıklayın.

Belirli Uygulamaların Mikrofon Erişimini Devre Dışı Bırakma

"Windows tuşu + I" klavye kısayolunu kullanın.

Windows Ayarları açılacaktır.

"Gizlilik" menüsüne tıklayın.

Sol kısımdaki "Mikrofon" seçeneğini seçin.

Mikrofon kategorisinden uygulamaların mikrofon erişimini devre dışı bırakabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yalnızca belirli uygulamaların veya tüm uygulamaların mikrofon erişimini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu yöntemin klasik masaüstü programlarının mikrofonunuza erişimini engelleyemeyeceğini unutmayın.

Bu yazıda Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarda mikrofonu etkinleştirme veya devre dışı bırakma işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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