Aiarty Image Matting İnceleme: AI ile Arka Planı Kaldırın (Lisans Hediyeli)

Günümüzde arka plan kaldırma işlemi oldukça basit bir işlem gibi gelebilir ancak geçmişte görüntü düzenleme programlarında arka plan silme için zaman alıcı yöntemler uygulamak gerekiyordu. Bu hem zaman kaybettiriyor hem de verimliliği olumsuz yönde etkiliyordu.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, fotoğraf üzerindeki düzenlemeleri çok pratik hâle getirdi. Bunlar arasında arka plan temizleme de yer alıyor. Bugün yapay zeka teknolojisi sayesinde hızlıca ve zahmetsizce fotoğrafların arka planı temizlenebiliyor.

İnternet kullanıcıları, yapay zeka destekli arka plan kaldırma hizmetleri kullanarak herhangi bir fotoğrafın arka planını silebiliyor ancak her arka plan değiştirme ve kaldırma aracı kusursuz sonuç vermiyor. Bu da kullanıcının tıpkı eski günlerde olduğu gibi silinmeyen arka plan için uğraşmasına neden oluyor.

Bu soruna harika bir çözüm olan Aiarty Image Matting, piyasadaki arka plan değiştirici ve kaldırıcıların büyük bir kısmından farklı olarak kullanıcılara beklediği kaliteli sonucu veriyor.

Bu hizmet zorlu arka planları nesnenin önemli ayrıntılarını koruyarak kaldırmada harika bir performans sergiliyor. Kullanıcılar zahmete girmeden görselin arka planını temizleyip çalışmasına devam edebiliyor.

Elbette ki hizmetin avantajları bunlarla sınırlı değil. O yüzden size neler sunabileceği hakkında detaylı bilgi edinmeniz için inceleme yazımızda bilmeniz gereken her şeye değineceğiz.

Aiarty Image Matting'in Öne Çıkan Özellikleri

Aiarty Image Matting, grafik tasarımcıların en çok ihtiyaç duyduğu araçları tek bir programda topluyor. Hizmetin kullanıcılara fayda sağlayacak birçok özelliği bulunuyor. Dilerseniz, gelin bunları detaylı şekilde ele almaya başlayalım.

Zorlu Nesneleri Algılama ve Ayırt Etme

Bir arka plan kaldırma hizmetinin başarılı olabilmesinin tek yolu, seçimi zor olan nesneleri bile yüksek başarı oranında algılamasına bağlıdır. Aşırı detaylı nesnelerin kusursuz şekilde seçilmemesi hâlinde ortaya istenmeyen bir sonuç çıkacaktır.

Yenilikçi bir yaklaşım benimseyen Aiarty Image Matting, zorlu arka plana sahip nesneyi algılamak ve arka planından ayırmak için 4 yapay zeka modeli sunuyor. Bu gelişmiş modeller sayesinde dağınık saçlar gibi seçimi zorlaştıran nesneleri bile profesyonel bir şekilde algılıyor ve o nesneyi arka plandan ayırıp kullanıcıya sunuyor.

Görüntü Kalitesini İyileştirme

Grafik işleriyle uğraşanların yaşadığı en önemli sorunlardan biri de düşük kaliteli görsellerdir. Bu görseller üzerinde çalışmak zor olduğu için grafik tasarımcının işi kolay olmaktan bir hayli uzaklaşıyor.

Hizmet, grafik tasarımcıların bu sorununu da ortadan kaldıran bir özellik sağlıyor. Kullanıcılar, görüntülerin kalitesini arka planı kaldırmadan önce veya sonra iki kat iyileştirebilir ve çözünürlüğü kalite kaybı olmadan artırabilir.

Yarı Saydam Nesnelerde Mükemmel Sonuçlar

Gelinlik, cam ve dantel gibi yarı saydam nesnelerin olduğu fotoğraflarda arka plan kaldırma işlemi oldukça zorlaşıyor. Bu hizmetle nesneyi yarı saydam özelliğinden ödün vermeden arka plandan ayırabilir, kenar ayrıntılarını koruyabilir ve yeni arka plana uygun bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Pürüzsüz Kenarlar ve Doğal Geçiş

Arka plan kaldırmanın en zorlu yanı, saç ve tüy gibi ayrıntıların olduğu kısmın korunamamasının sebep olduğu keskinliktir. Tüyler korunamadığı için görüntüde de tuhaflık meydana gelir ve bu da amatörlük hissiyatı uyandırır. Çalışmayı inceleyenler sonuçtan memnun olmaz ve eksiklik olduğu konusunda düşüncelerini mutlaka dile getirir.

Aiarty Image Matting, pürüzsüz kenarlar sunarak söz konusu keskinliği gideriyor. Sonuç olarak yeni arka plana daha uygun bir nesne ve daha doğal bir görünüm elde ediliyor.

Fırça ve Silgiyle Kontrolü Devralma

Arka plan kaldırma aracının temel amacı algılanan nesnenin arka plandan ayrılmasını sağlamaktır ancak bunu yaparken sizin çalışmada görmek istediğiniz bazı detaylar da kaybolabilir. İşte bu gibi durumlarda kenarları düzeltmek ve ayrıntıları kurtarmak için silgi ve fırça araçlarını kullanabilirsiniz.

Bu araçlar size kontrolü ele alma imkânı sunar. Böylece korumak istediğiniz detayları geri getirebilir ve çalışmanıza uygun sonuca kavuşabilirsiniz.

Toplu Arka Plan Değiştirme

Bir grafik tasarımcı için en önemli şey pratikliktir çünkü bu zamanı da kontrol etme olanağı sunar. Aiarty Image Matting, 3000'e kadar fotoğrafı işlemenize olanak tanıyarak minimum efor sarf etmenizi sağlar ki bu, ürün fotoğrafçılığıyla uğraşanlar için paha biçilmez bir özelliktir.

Yüksek Uyumluluk Oranıyla Arka Plan Değiştirme

Normal koşullarda arka planı kaldırılan nesneyi yeni arka planıyla uyumlu hâle getirmek için çok aşamalı bir işlem gerçekleştirmek gerekir ama Aiarty Image Matting sayesinde bu zahmetli sürece katlanmak zorunda değilsiniz.

Bu aracın arka planından ayrılan nesneyi yeni arka planla sorunsuz bir şekilde harmanlayabilir ve elde edilen yeni doğal görüntüyü hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aiarty Image Matting Nasıl Kullanılır?

Aiarty Image Matting, sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunduğu için herhangi rehbere ihtiyaç duymadan da hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz ancak bunun için biraz da olsa vakit kaybetmemeniz için aşağıdan aracı kullanmaya nereden başlayacağınızı hızlıca öğrenebilirsiniz.

Aiarty Image Matting ile Arka Plan Kaldırma Adımları

Bu araç ile arka plan kaldırma için aşağıda yer alan birkaç basit adımı takip etmeniz yeterlidir.

Fotoğraf Yükleme

İlk olarak bir fotoğraf seçmeniz gerekiyor. Arka planını kaldırmak istediğiniz fotoğrafı aşağıda yer alan "+" (artı) butonuna tıklayarak veya fotoğrafı alana sürükleyip bırakarak ilgili görseli yükleyebilirsiniz.

Model Seçme

Bir sonraki adımda bir model seçmeniz gerekiyor. Aşağıdan size uygun modeli bulup kullanabilirsiniz.

AlphaStandard: Yarı saydam özelliğini ve kenar ayrıntılarını korumanızı, karmaşık özellikleri kaybetmemenizi sağlar.

Yarı saydam özelliğini ve kenar ayrıntılarını korumanızı, karmaşık özellikleri kaybetmemenizi sağlar. SolidMat: Kenar keskinliğini optimize etmenize olanak tanır. Kitap, akıllı telefon, ayakkabı, bina gibi keskin nesneleri işlemek için uygundur.

Kenar keskinliğini optimize etmenize olanak tanır. Kitap, akıllı telefon, ayakkabı, bina gibi keskin nesneleri işlemek için uygundur. EdgeClear: Daha hassas işlemler gerçekleştirmeye yardımcı olur. Ayrıntıları korumakta harikadır. Bu modelle kuşlar, bisikletler, arabalar, çantalar, mobilyalar ve çok daha fazlasının üzerinde çalışılabilir.

Daha hassas işlemler gerçekleştirmeye yardımcı olur. Ayrıntıları korumakta harikadır. Bu modelle kuşlar, bisikletler, arabalar, çantalar, mobilyalar ve çok daha fazlasının üzerinde çalışılabilir. AlphaEdge: Karmaşık ayrıntıları korurken kenar iyileştirme tekniğini kullanarak daha keskin kenarlar sağlar. Kenar netliğinin daha önemli olduğu çalışmalarda idealdir.

Arka Plan Kaldırma İşlemini Başlatma

Son aşamada işlemi gerçekleştirileceği alanı ve çalışmaya göre değişen işlemi seçmeniz gerekiyor. Bu bölüm, çalışmanın sadece belirli bir kısmında işlem gerçekleştirmek isteyenler için önemlidir.

Alanı seçmek için "Area Select" bölümünden "AI Detect" yani alanı yapay zekayla otomatik belirlemek için bu seçeneğin yanındaki "Start" butonuna basabilir veya "Manual Area" kısmındaki "Add Area" butonuna basarak kendiniz manuel olarak alanı belirleyebilirsiniz.

Alan seçtikten sonra "Refinement" kısmından çalışmanıza uygun olan seçeneği işaretleyin. Daha sonrasında ise "Image Matting" bölümünde bulunan "Start" butonuna tıklayarak arka plan kaldırma işlemini başlatın.

Aiarty Image Matting ile Arka Plan Değiştirme

Aiarty Image Matting ile arka planını kaldırdığınız görsel için yeni bir arka plan ekleyebilirsiniz. Üstelik arka planından ayrılan nesne yeni arka plan ile harika bir uyumluluk içinde olacaktır. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak bir arka plan yüklemeniz gerekiyor. Bunun için sağ tarafta yer alan "Background" seçeneğinin üzerine tıklayın. Daha sonra açılan pencereden görseli seçin ve "Browse" seçeneğine basarak arka planınızı çalışmaya ekleyin.

Aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere bundan sonra yeni arka plan geçerli hâle gelecektir.

Arka Planı Kaldırılan veya Değiştirilen Görseli Kaydetme

Arka planı kaldırma veya değiştirme işleminden sonra görseli kaydetmek için öncelikle "Export Settings" bölümünden format gibi ayarlamaları yapın. Daha sonra çalışmaya göre "Single Export" ya da "Batch Export" seçeneğine basın. Bundan sonra belirtilen hedef yol görüntülenecektir. Görseli buradan alabilirsiniz.

1 Yıllık Ücretsiz Lisans Fırsatını Kaçırmayın

Aiarty Image Matting'in sınırlı sayıda ücretsiz lisans fırsatını şimdi değerlendirebilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka modellerini kullanarak saniyeler içinde arka planı kaldırmak ve değiştirmek, görüntünün kalitesini artırmak, 3000'e kadar görüntüyü toplu olarak işlemek gibi imkânlar elde etmenizi sağlayacak Aiarty Image Matting 1 yıllık ücretsiz lisans fırsatı kısa bir süreliğine geçerlidir. Kampanya 31 Mart 2025 tarihinde sona erecektir.

Aiarty'nin kullanıcılara sunduğu fırsatlar bununla sınırlı kalmıyor. Özel indirimle ömür boyu tam sürüme yükseltme kampanyası kapsamında 343 dolar yerine 129 dolar karşılığında 155 dolar değerindeki Aiarty Image Enhancer, 109 dolar değerindeki Aiarty Image Matting ve 78.90 dolar değerindeki VideoProc Converter AI'a ömür boyu sahip olabilirsiniz.

Bu içerik Aiarty iş birliği ile hazırlanmıştır.