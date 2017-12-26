AirDrop Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple'ın cihazlarında her ne kadar Bluetooth bulunsa da Android telefonlardaki Bluetoothlar gibi kullanmak mümkün değildir. Apple cihazlardaki Bluetooth, Bluetooth destekli cihazları iPhone/iPad'e bağlamak için ve Apple cihazlar arasında veri alışverişi yapmak için kullanılır.

AirDrop'u, Apple cihazlar arasında kullanılabilen Bluetooth olarak adlandırmak sanırım yanlış olmaz. iPhone'dan Mac bilgisayarlara ya da iPad'e veya Mac bilgisayarlardan iPhone ya da iPad'e birçok şeyi AirDrop ile göndermeniz mümkündür. AirDrop ile gönderebileceğiniz şeyler dosyalar ile sınırlı da değildir. iPhone'da açtığınız bir siteyi kullanmaya iPad üzerinden devam etmek istiyorsanız bunu AirDrop ile yapabilirsiniz. Notlarınız, Apple Haritalar'daki işaretli noktalarınız veya Müzik'te hazırladığınız çalma listeleriniz. Neredeyse her şeyi Apple cihazlar arasında AirDrop ile paylaşmanız mümkündür.

AirDrop Nasıl Çalışır?

AirDrop'un çalışma mantığı ise basit ve bir o kadar da karmaşıktır. Bluetooth ile P2P Wi-Fi ağı oluşturularak dosyalarınızı şifreleyerek ulaştırmak istediğiniz cihaza gönderir. Bu dosyalar gönderilirken her cihaz kendi güvenlik duvarını oluşturur.

NFC ve normal Bluetooth teknolojisine oranla çok daha hızlı olan AirDrop'u büyük dosyalarınızı göndermek için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda AirDrop ile gönderdiğiniz fotoğraflar veya videolar karşıdaki cihaza uygun hale getirelecek şekilde dönüştürülebilir.

AirDrop Hangi Cihazlarda Kullanılabilir?

iPad: iPad 4 veya iPad Mini'den daha yeni her iPad modelinde

iPhone: iPhone 5 ve daha yeni her iPhone modelinde

Mac: OS X Lion ve üzeri işletim sistemi kurulabilen 2010 sonrası Mac bilgisayarda

iPod: iPod Touch 5 ve iPod Touch 6

AirDrop Nasıl Kullanılır?

Göndermek istediğiniz veride/uygulamada paylaş tuşuna basın, AirDrop simgesine dokunun. Etrafınızda AirDrop'u açık olan Apple cihazları göreceksiniz. Daha sonra göndermek istediğiniz cihazı seçin ve veriyi gönderin.

AirDrop'u denetim merkezinden Bluetooth'un üzerine 3D Touch ile basarak da açabilirsiniz. Buradan veri almak istediğiniz cihazlara, kişiler ya da herkes seçeneklerinden birini seçerek izin vermeniz gerekiyor.

AirDrop'u denetim merkezi yerine "Ayarlar>Genel>AirDrop" yolu altından açabilir ve veri almak istediğiniz cihazların seçimini buradan yapabilirsiniz.