WhatsApp Bildirimler Gelmiyor (iPhone iOS için Çözüm)

Apple, iPhone’ların pil ömrünü olabildiğince uzatmak için arka planda çalışan uygulamaları agresif bir şekilde idare ediyor. Bunun yan etkisi, uygulamalardan gelen bildirimlerin gecikmesi olabiliyor. “WhatsApp bildirim geç geliyor!”, “WhatApp mesaj bildirimleri gelmiyor!”, “WhatsApp bildirimleri ekrana gelmiyor! iPhone kullanıcıları tarafından sıklıkla bildiriliyor. iPhone’unuzda WhatsApp bildirimlerinin gelmemesi ya da geç gelmesi sorunu ile karşılaşıyorsanız çözüm için yapabilecekleriniz blog yazımızda.

WhatsApp uygulamasından mesaj geliyor ancak bildirim almıyor musunuz? Yalnızca uygulamayı açtığınızda mı bildirimler -ardı ardına- gelmeye başlıyor? Bu, her iPhone kullanıcısının karşılaştığı büyük bir sorun. Yeni mesaj olup olmadığını kontrol etmek için WhatsApp’ı belli aralıklarla açmak ideal bir çözüm değil. iPhone’unuzda WhatsApp bildirim gecikmesi sorunu yaşamanızın birçok nedeni olabilir. Aşağıda listelenen çözümleri deneyerek çözebilirsiniz. Bunlardan biri elbet çalışacak ve iPhone’da WhatsApp bildirimlerini normal şekilde alıyor olacaksınız.

WhatsApp Bildirimleri Gelmiyor Sorunu (iPhone için Çözüm Yolları)

WhatsApp’ı Kapatmaya Zorlayın

WhatsApp bildirimlerinin gecikmesi sorununu çözmenin muhtemelen en kolay yolu uygulamayı kapatmaya zorlamak ve tekrar açmak. WhatsApp’ı kapatmak için Uygulama Değiştirici’yi açmanız ve ardından WhatsApp kartını yukarı kaydırmanız gerekir. Bildirim gecikmesi sorununu çözüp çözmediğini görmek için ardından WhatsApp’ı tekrar açın.

Hücresel Veri ve WiFi Arasında Geçiş Yapın

Bazı durumlarda, WhatsApp’tan gelen mesajların internet bağlantınızın kendisiyle ilgili bir sorun nedeniyle gecikmesi mümkündür. Dolayısıyla mobil veri kullanıyorsanız sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için WiFi ağına bağlanın. WiFi ağında olduğunuz halde WhatsApp mesajları geç geliyorsa tersini deneyin.

iPhone’unuzu Yeniden Başlatın

WhatsApp’ı kapatıp yeniden açmak sorunu çözmediyse, iPhone’unuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. iPhone’u yeniden başlatmak bellek (hafıza) temizlemeye yardımcı olur; bir süredir cihazı yeniden başlatmadıysanız bu iyi bir fikir olabilir.

Arka Planda Yenilemenin Açık Olduğundan Emin Olun

Uygulamaların arka planda yenilenmesi ve bildirim gönderilmesi için, Apple uygulamaların arka planda otomatik olarak yenilenmesine izin verir. Birçok uygulama bu özelliği suistimal edebileceğinden veya aşırı pil tüketimine neden olabileceğinden, Apple kullanıcıların cihazlarında yüklü uygulamalar için bu özelliği elle kapatmalarına izin verir. iPhone’unuzda WhatsApp için arka plan yenilemenin açık olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bunun için Ayarlar - Genel - Arka Planda Uygulama Yenileme’ye gidin ve WhatsApp için açık olduğundan emin olun.

WhatsApp Bildirim Ayarlarını Kontrol Edin

WhatsApp bildirim ayarlarını yanlışlıkla değiştirmiş olmanız mümkün. Tüm bildirim ayarlarınızın doğru şekilde yapıldığından emin olmak için WhatsApp ayarlarına gidin. Yardımcı olup olmadığını görmek için bildirim sesini de değiştirebilirsiniz. Bunun için WhatsApp’ı açın, Ayarlar’a ardından Bildirimler’e gidin ve mesaj ve grup bildirimleri için Bildirimleri Göster seçeneğinin açıp olduğundan emin olun. Ayrıca WhatsApp bildirim ayarlarını sıfırlama seçeneği de vardır.

WhatsApp’ı Yeniden Yükleyin

Yukarıdaki iki yöntem işe yaramadıysa, WhatsApp’ı kaldırıp iPhone’unuza yeniden yükleyin. WhatsApp’ı kaldırmak sohbet verilerinizi de sileceğinden yedek aldığınızdan emin olun. Sohbet geçmişinizin boyutuna bağlı olarak yedekleme işlemi biraz zaman alabilir.

iPhone Ayarlarını Sıfırlayın

WhatsApp’ı yeniden yüklemek sorunu çözecektir ancak çözmezse bir sonraki deneyeceğiniz şey iPhone’un ayarlarını sıfırlamak. Bu işlem, cihazınızı fabrika ayarlarına geri yükler ancak verilerinizi silmez. İşlem sırasında iPhone’unuz yeniden başlayabilir. Başlamazsa, sıfırlama yaptıktan sonra yeniden başlattığınızdan emin olun. Bu, iPhone’unuzdaki WhatsApp mesaj bildirimlerinin geç gelmesi sorununu umarız çözer.

iPhone’u Sıfırlayın

Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri WhatsApp bildirimlerinin geç gelmesi sorununu düzeltmede işe yaramadıysa son çare iPhone’u tamamen sıfırlamak. İşlemin bir parçası olarak tüm cihazınız biçimlendirilecek, bu nedenle işlemden önce verilerinizin bir yedeğini aldığınızdan emin olun. WhatsApp sohbet geçmişinizi de iCloud’a yedeklediğinizden emin olun.